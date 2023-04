Hugh Jackman: el ejemplo de cómo se manifiestan los diferentes tipos de cáncer de piel debido a la radiación solar

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el actor Huhg Jackman ha revelado que se ha sometido a dos biopsias debido al riesgo de desarrollar un carcinoma de células basales. Esta sería su octava operación de este tipo desde 2013, y la mayoría de ellas han sido en su nariz, que es la parte de su cuerpo más expuesta a la radiación solar, una constante a lo largo de su vida. La primera vez, el actor también comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram, desde entonces, ha tenido varios otros carcinomas basocelulares y también ha sido tratado por un melanoma, un tipo más grave de cáncer de piel.

Así, la situación del actor es el claro ejemplo de cómo se comporta una piel sin protección expuesta al sol. Una advertencia que el actor ha recalcado varias veces y de la que ha tratado de concienciar en sus apariciones públicas y sus redes sociales. En el último vídeo su pie de foto anima a sus millones de seguidores a usar protección solar: ''Sé que me has oído hablar de mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si le recuerda a una persona ponerse crema solar con un SPF alto, entonces estoy feliz''

Asimismo, quiso recalcar ''la gente puede aprender de esto. Yo era un tío normal australiano, con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años. He tenido cinco o seis episodios y tendré más. Ninguno pone en peligro mi vida, pero tengo que hacer revisiones cada tres meses. Pienso que los jóvenes deben saberlo. Si ven que Lobezno lleva protección solar, igual ellos también se la ponen''.

Los diferentes tipos de cáncer de piel