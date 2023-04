¿El bótox podría estar afectando nuestra capacidad de empatía? Descubre esta oculta relación

Su efecto positivo en la depresión

Más allá de sus efectos negativos, en los que también mencionamos los casos de botulismo en operaciones estéticas en Turquía, existe cierta evidencia preliminar que sugiere que esta toxina puede tener algunos efectos positivos en la depresión. Sin embargo, esta evidencia es limitada y aún no está totalmente clara.

En el año 2017, científicos de la Universidad de California en San Diego realizaron un estudio que consistió en revisar las bases de datos de efectos secundarios del sistema de vigilancia de medicamentos de Estados Unidos. Los resultados del estudio demostraron que el uso de toxina botulínica se relacionaba con una disminución en las tasas de depresión en comparación con los pacientes que se sometían a distintos tratamientos para las mismas afecciones. Según sus hallazgos, la depresión fue reportada entre 40 y 88% menos frecuentemente por los pacientes tratados con 'Botox' para seis de las ocho condiciones y sitios de inyección. "Durante años, los clínicos han observado que el 'Botox' inyectado por razones cosméticas parece aliviar la depresión de sus pacientes. Se ha pensado que el alivio de las líneas severas del ceño en la región de la frente interrumpe un bucle de retroalimentación que refuerza las emociones negativas. Pero hemos encontrado aquí que el mecanismo puede ser más complejo, porque realmente no importa dónde se inyecte el 'Botox'", explica el líder del estudio, Ruben Abagyan. áreas del sistema nervioso central que están involucradas en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Otra posibilidad es que las uniones neuromusculares que son afectadas por el bótox puedan comunicarse directamente con el cerebro. Por último, se considera que el éxito del bótox en el tratamiento de afecciones crónicas que pueden contribuir a la ansiedad también podría tener un efecto indirecto en el alivio de la depresión como trastorno de salud mental. La teoría detrás del posible efecto positivo del bótox en la depresión es que las toxinas botulínicas puedan llegar a lasque están involucradas en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Otra posibilidad es que las uniones neuromusculares que son afectadas por el bótox puedan comunicarse directamente con el cerebro. Por último, se considera que el éxito del bótox en el tratamiento detambién podría tener un efecto indirecto en el alivio de la depresión como trastorno de salud mental.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el bótox no es un tratamiento de primera línea para la depresión y no debe ser utilizado como un sustituto de otras terapias y tratamientos efectivos para la depresión, como la terapia cognitivo-conductual y los antidepresivos Además, no todas las personas que reciben bótox experimentan una disminución en su capacidad de empatía, ya que este efecto podría depender de factores individuales y del tipo de tratamiento que se reciba.