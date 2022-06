Estas son las horas al día que pasas sentado que aumentan tu riesgo de muerte

Pasas largas horas sentado en la oficina, el teletrabajo te hace estar largas horas al frente del ordenador y al final del día el sofá se convierte en tu mejor aliado. Eso sin contar que el fin de semana el cansancio te hace abusar de la cama y otras tantas horas de manta y peli. En este contexto, no es ningún secreto que los expertos llevan años advirtiendo sobre los peligros del sedentarismo y la falta de ejercicio físico y movimiento. Todo eso potenciado en el caso de que, además, no llevemos una dieta saludable. Esto último está bien definido y los riesgos sobre la salud son más que constatables y numerables. Sin embargo, todavía hay dudas sobre cómo influye el número de horas que pasamos sentados al día. Pues bien, un nuevo macro-estudio ha confirmado las evidencias. Y ya adelantamos de que no son buenas.

Durante más de una década, la investigación ha realizado un seguimiento de más de 100.000 personas, cuyas edades estaban comprendidas entre los 35 y los 70 años. Los participantes han sido seleccionados de un total de 21 países muy variados (desde Canadá, pasando por Turquía y terminando en Bangladesh) para poder establecer una comparativa entre ellos según su estilo de vida (incluidos sus ingresos).

Publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, ha descubierto un marcador que relaciona el riesgo de mortalidad, encabezado por problemas cardiovasculares en mayor medida, con las horas que pasan sentadas las personas.

Mayores ingresos, más sedentarismo

Las personas de países con estilos de vida más altos, e ingresos elevados, se ha demostrado que pasan más tiempo sentados. Gracias al estudio se ha evidenciado que las probabilidades de que estas sufran algún problema de salud es mayor. De hecho, tenían una vida más sedentaria los individuos de países de ingresos altos, que vivían en zonas urbanas, tenían educación superior y un bajo nivel de actividad física. Además, tenían mayor riesgo cardiovascular, de diabetes o depresión.

Haciendo un repaso general, la mitad de las personas incluidas en el estudio pasaban sentados 4 horas diarias o menos, con extremos como los casos de Polonia (2,6 horas) y Arabia Saudí (7,3 horas). La relación que la investigación ha encontrado es que, con cada hora que una persona pasa sentada de más, el riesgo de padecer un problema de salud aumenta un 3%. ¿Cuál es entonces la proporción?

MÁS DE 6 HORAS, RIESGO ASEGURADO

Pese a las diferencias que podía haber entre países, había algo en común, el riesgo de mortalidad por cualquier causa o evento cardiovascular se incrementaba notablemente a partir de las 6 horas diarias de sedentarismo.

Por tanto, ocho horas es el límite y es que los que pasaban más de este tiempo sentados, tenían un 20% más de posibilidades de fallecer antes que aquellos que solo se sentaban durante cuatro horas o menos horas. Si la causa de la muerte era cardiovascular, la diferencia era del 29% y el riesgo de un evento cardiovascular era un 21% mayor.

En rangos más altos, a partir de 10 horas diarias, aumentaba significativamente el riesgo cardiovascular (un 49% más en comparación con aquellos que pasaban menos tiempo sentados), mientras que se reducía a entre 6 y 8 horas cuando se hablaba de mortalidad por cualquier causa.

Todo empeora, como hemos mencionado, si la dieta y el ejercicio no acompañan. Según muestran los resultados de este estudio, el ejercicio intenso podía suplir, hasta cierto punto, las carencias de la vida sedentaria. Las personas que, a pesar de estar todo el día sentadas, realizaban más actividad física intensa compartían un riesgo similar que aquellos que, a pesar de sentarse solo durante cuatro horas al día, no realizaban ningún ejercicio.