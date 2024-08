Pie diabético: estas son las lesiones que podrían tener cura, según un nuevo descubrimiento en la integración de nuevas terapias

En España, hay casi seis millones de personas diabéticas, de las cuales, el 20% tiene la enfermedad del pie diabético. Son datos facilitados por la podóloga Marta González Morón a este medio quien nos explica que una persona diabética tiene enfermedades en los pies y muchas veces no lo sabe.

Esto conlleva un riesgo para estos pacientes ya que puede producirle otras lesiones más graves "debido a que el sistema nervioso no puede hacer sus funciones correctamente".

Por su parte, el experto investigador en pie diabético, José Luis Lázaro Martínez, podólogo y jefe de la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid explicaba en el portal Infosalus que "La propia diabetes provoca, sobre todo en las extremidades o zonas más periféricas del organismo, una pérdida de sensibilidad (neuropatía), o bien una pérdida de aporte sanguíneo (isquemia)", por lo que "la combinación o aparición aislada de una de estas complicaciones", prosigue el podólogo, "conlleva a que estas personas puedan tener esas úlceras o lesiones en los pies".

"El mecanismo de acción de todas es aumentar la cantidad de oxígeno en la úlcera y, de esta manera, desatascarla y promover una cicatrización del paciente" — José Luis Lázaro Martínez - Podólogo

La podóloga Marta González nos contaba, en este sentido, que tuvo un caso en su consulta de paciente con pie diabético que acabó en amputación de la pierna por una úlcera que, en un principio, no era evidente.

Lesiones que pueden tener cura en un futuro

Las personas con esta enfermedad tienen úlceras que no cicatrizan bien, por lo que les produce infección en la zona. El problema es que la musculatura del pie es mucho más pequeña que la del resto del cuerpo, por lo que las infecciones llegan antes al hueso y, además, es una situación que revierte con frecuencia.

Los pacientes del pie diabético tienen mayor sensibilidad y el simple hecho de tener una piedra en el zapato puede tener complicaciones más graves que para una persona sana.

Sin embargo, esto puede cambiar a partir de ahora gracias a los avances que hace la ciencia en materia de sanidad, en este caso, podológica y en pro de las personas diabéticas. Han salido nuevas técnicas que consiguen llevar oxígeno fuera del transporte normal (que es la sangre a través de la hemoglobina) y lo depositan en tejidos.

¿Por qué es importante el descubrimiento de esta nueva técnica?

Los pacientes con diabetes tienen menos aporte de sangre, ya que su flujo normal no llega de manera eficiente al pie. "Una de las causas del estancamiento en la cicatrización de las heridas", explica el podólogo, "es que no tienen suficiente nivel de oxígeno y, por tanto, el tejido no se nutre adecuadamente".

En este sentido, las nuevas terapias van a aportar oxígeno de forma externa a través de sprays de hemoglobina, máquinas portables que llevan oxígeno a la úlcera. "Aparte de que hay una especie de botas, que en el paciente provocan un ambiente de presión hiperbárico, y aumentan el oxígeno tópico a ese nivel", declara José Luis Lázaro Martínez.

"El mecanismo de acción de todas es aumentar la cantidad de oxígeno en la úlcera y, de esta manera, desatascarla y promover una cicatrización del paciente", detalla este experto.

Los pacientes con diabetes deben conocer la salud de sus pies

No siempre es fácil detectarle a una persona diabética esta enfermedad porque aun siguiendo de manera rigurosa las recomendaciones de diferentes profesionales sanitarios como es llevar un estilo de vida saludable, hacer deporte, no fumar, revisar los pies con frecuencia, etc., a veces, "las cosas se complican, aunque lleves un estilo de vida saludable", declara Marta González.

Por su parte, Lázaro Martínez hace hincapié en la importancia de que tanto los pacientes con diabetes como su entorno más cercano estén concienciados de la enfermedad, así como estar pendientes del estado de salud de los pies ya que esta va a ser la mejor medida preventiva.

Porque curarla es complicado, cuando a veces la complicación última es la amputación o la muerte. "La prevención es importante y las personas con diabetes deben conocer el estado de salud de sus pies", concluye el podólogo.