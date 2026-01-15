María Muñoz, médico especialista en aparato digestivo, sobre la granada: "Una joya por fuera y, por dentro, es una farmacia natural"

Algunos alimentos tienen tantos beneficios que pueden resultar mejores que los fármacos y algunos tratamientos que se utilizan actualmente para hacer frente a algunas enfermedades. María Muñoz, médico especialista en aparato digestivo, analiza a la granada y comparte con sus seguidores en redes sociales que se trata de una fruta que tiene muchos estudios científicos que avalan los beneficios para la salud cardiovascular y digestiva.

Si tiene que definir a esta fruta, dice que: "es una joya por fuera y, por dentro, es una farmacia natural". También, es considerada la fruta de los antioxidantes, superando al té verde y a los arándanos. En cuanto a las calorías tiene entre 60 y 70 por cada 100 gramos. Los granos que forman parte de este fruto están relleno de pun, calaginas y ácido elágeno. Estos son polifenoles que cuentan con un potente efecto antiinflamatorio y protector sobre el endotelio vascular.

Además, contiene antocianinas, vitamina C, potasio, fibra, taninos con efecto astringente, que son muy interesante para calmar los problemas digestivos específicos. En varios estudios, se ha podido comprobar que también mejora la presión arterial, reduce el colesterol y protege frente al estrés oxidativo. Para las personas con diarrea débil, al tener taninos que tienen un efecto astringente, es muy útil. Aunque puede resultar contraproducente, si tienes reflujo gastroesofágico porque la acidez puede que empeore los síntomas. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que no funciona muy bien cuando interfiere con algunos fármacos: estos son las estatinas, los anticoagulantes o los antidepresivos.

La versatilidad es otra de las virtudes de esta fruta, ya que la podemos incluir en muchas recetas, tanto saladas como dulces. Estas son algunas de ellas:

Una de las formas más simples y populares de consumir la granada es en ensalada fresca de granada y queso. Para prepararla, se mezclan hojas verdes como rúcula o espinaca con arilos de granada, nueces troceadas y queso fresco o queso de cabra. Se adereza con aceite de oliva, un chorrito de limón y una pizca de sal. Esta ensalada es ideal como entrada ligera y destaca por el contraste entre lo dulce de la granada y lo salado del queso.

Otra receta muy apreciada es el pollo glaseado con salsa de granada. Para ello, se doran piezas de pollo en una sartén y luego se añade jugo de granada natural, un poco de miel, ajo y pimienta. La salsa se deja reducir hasta obtener una textura espesa que cubra el pollo. El resultado es un plato jugoso, aromático y equilibrado, perfecto para acompañar con arroz o verduras al vapor.

En el ámbito de los platos fríos, el tabulé con granada es una excelente opción. Se prepara con cuscús, tomate picado, pepino, perejil y menta fresca. Los arilos de granada se añaden al final para aportar frescura y un toque crujiente. Se aliña con aceite de oliva y jugo de limón. Este plato es refrescante, nutritivo y muy representativo de la cocina de Medio Oriente.

Para los amantes de los desayunos y postres, la granada también tiene un lugar especial. Un ejemplo es el yogur con granada y miel. Basta con añadir arilos de granada y un chorrito de miel natural a un yogur griego o natural. Se puede complementar con avena o semillas para obtener un desayuno completo y energético, ideal para comenzar el día de forma saludable.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de la doctora María Muñoz explicando los beneficios de la granada: https://www.tiktok.com/@dramariamunoz/video/7595571795965578528