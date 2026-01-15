"Con la edad disminuye la capacidad de producir vitamina D en la piel": según explica esta experta en nutrición

Durante el invierno, siempre se reporta un déficit de vitamina D, pero no entendemos como funciona este compuesto en nuestra salud ni en nuestra piel. La experta en nutrición Ana Troncoso nos explica en qué consiste y que puede causar su falta tanto en los niños como en los adultos. Esta está presente también en la alimentación y en la exposición al sol, por ello, que en verano conseguimos más.

Qué es la vitamina D

Se trata de un elemento que comprende dos compuestos biológicamente activos: ergocalciferol (vitamina D2) y colecalciferol (vitamina D3). La vitamina D2 se puede obtener a partir de nuestra dieta y solo está presente en determinados alimentos de origen vegetal como las setas o en el extracto de levadura. Por otro lado, la vitamina D3 está presente en algunos alimentos de origen animal como el salmón, atún, queso o yema de huevo. Podemos sintetizar vitamina D3 en nuestra piel a partir de un precursor, y ésta suele ser la principal fuente de vitamina D para el organismo humano. La vitamina D2 y D3 se convierten en 25-hidroxivitamina D en el hígado, ésta es la principal forma circulante utilizada para medir el estatus en vitamina D porque tiene una vida media elevada en la sangre y refleja tanto la ingesta dietética como la síntesis en la piel.

La conversión la forma biológicamente activa (1,25-hidroxivitamina D o calcitriol) ocurren en el riñón, de manera preferente, aunque esta forma está estrechamente regulada y es de corta duración. La vitamina D funciona más como una hormona que como una vitamina ya que se puede producir por el organismo de forma endógena en la piel con la ayuda de la radiación solar, y su función es reguladora de la expresión de determinados genes, de la absorción intestinal de calcio y fósforo y de la mineralización ósea. También juega un papel importante en la modulación del sistema inmune. Este mecanismo de modulación y señalización es propio de las hormonas.

Al ser la exposición solar la principal fuente de vitamina D, su déficit es más común en invierno que en verano y está muy relacionado con el área geográfica donde viva la población y el régimen de vida, siendo mas frecuente en personas no expuestas al sol, por ejemplo, mayores que salgan poco. Además, con la edad disminuye la capacidad de producir vitamina D en la piel. La vitamina D que obtenemos a partir de la dieta no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. La vitamina D es liposoluble y precisa grasa para poder ser absorbida. Algunos alimentos como la leche se enriquecen con vitamina D para poder incrementar la ingesta dietética.

Qué síntomas causa el déficit de Vitamina D

La deficiencia puede causar raquitismo en niños y osteoporosis en personas mayores. La insuficiencia más leve puede manifestarse en forma de cansancio, debilidad muscular y mayor incidencia de infecciones en las vías respiratorias. Conseguir los niveles adecuados de vitamina D es importante, y puede ser necesario el uso de complementos que contengan vitamina D, siempre bajo supervisión médica.

El raquitismo y la osteoporosis son enfermedades relacionadas con el déficit de vitamina D, una sustancia esencial para la absorción del calcio y el fósforo. El raquitismo aparece principalmente en niños y provoca huesos blandos y deformaciones óseas, retraso del crecimiento y debilidad muscular. La osteoporosis afecta sobre todo a adultos y ancianos, y se caracteriza por la pérdida de densidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas. La falta de vitamina D impide una correcta mineralización de los huesos, debilitando su estructura. Una alimentación adecuada, exposición solar moderada y suplementación previenen estas enfermedades en distintas etapas de la vida humana.

Siempre aparecerá con más frecuencia en aquellas personas que realicen poca actividad al aire libre o que pertenezcan al colectivo de personas mayores. Estas deben controlar sus niveles de vitamina D para evitar complicaciones. Esto es especialmente importante en los meses de invierno.