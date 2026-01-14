¿Por qué nunca vemos los anacardos con cáscara?: "Tienen toxina"

En la mayoría de dietas se recomiendan tomar frutos secos porque cuentan con muchos beneficios para la salud. Uno de ellos es el anacardo, aunque siempre surge una duda y es por qué no vemos la cáscara o la piel de este alimento. Este experto explica por qué ocurre y cuando están listo para incorporarlo en las distintas recetas que consumimos en casa.

A estos frutos también se les conocen como nueces de la India o castañas de cajú. Unos alimentos muy apreciados no solo por su sabor suave y textura cremosa, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. Incorporarlos de forma moderada en la alimentación diaria puede aportar nutrientes esenciales que contribuyen al bienestar general del organismo.

Uno de los principales beneficios es su alto valor nutricional. Son una excelente fuente de grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre. Estas grasas favorecen la salud cardiovascular al reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, lo que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón.

Además, aportan una cantidad significativa de proteínas vegetales, lo que los convierte en un alimento ideal para personas vegetarianas o veganas. Las proteínas son fundamentales para la reparación de tejidos, el desarrollo muscular y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Junto a esto, contienen aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

Otro aspecto destacado es su riqueza en minerales. Los anacardos son especialmente altos en magnesio, fósforo, zinc y hierro. El magnesio contribuye a la salud ósea y muscular, mientras que el fósforo es clave para la formación de huesos y dientes. El zinc fortalece el sistema inmunológico y favorece la cicatrización, y el hierro ayuda a prevenir la anemia al participar en la producción de glóbulos rojos. Además, es esencial para la formación del colágeno y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

En cuanto a las vitaminas, los anacardos contienen vitaminas del grupo B, como la B1, B6 y ácido fólico, que desempeñan un papel crucial en el metabolismo energético y en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Estas vitaminas ayudan a combatir la fatiga, mejoran la concentración y contribuyen al equilibrio mental.

Los anacardos también poseen propiedades antioxidantes, gracias a compuestos como los polifenoles. Los antioxidantes ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o ciertos tipos de cáncer.

Otro beneficio importante es su contribución al control del peso cuando se consumen con moderación. Aunque son calóricos, su combinación de grasas saludables, proteínas y fibra produce una sensación de saciedad que puede ayudar a reducir el consumo excesivo de alimentos. Esto los convierte en un snack nutritivo y satisfactorio.

Por qué nunca vemos los anacardos con piel o cáscara

Estos tienen una toxina muy importante. Así que para evitarla se tuestan un poquito con la cáscara para que se pele bien y eliminar esa toxina, que luego se utilizan incluso para hacer pinturas.

