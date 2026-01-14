Aurelio Rojas, cardiólogo, explica la relación entre la aspirina y el infarto: "No es para todos"

En algunas ocasiones, no encontramos relación entre determinados medicamentos y ciertas enfermedades. El ejemplo de hoy es uno de los casos que genera más duda entre los pacientes. ¿Por qué el médico ha mandado aspirina para prevenir un infarto? El cardiólogo Aurelio Rojas ha usado las redes sociales como altavoz para explicarlo y, sobre todo, ha aclarado que no es para todas las personas, sino para grupos concretos de individuos que cuentan con algunas características particulares en su salud.

Para qué sirve la aspirina

Este medicamento, cuyo nombre científico es ácido acetilsalicílico, es uno de los fármacos más conocidos y utilizados en el mundo. Se emplea desde hace décadas para tratar diferentes afecciones gracias a sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticos y antiagregantes plaquetarias. Esto significa que sirve para aliviar el dolor, reducir la inflamación, bajar la fiebre y ayudar a prevenir la formación de coágulos en la sangre.

Uno de los usos más comunes de la aspirina es el alivio de dolores leves a moderados, como el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor dental y las molestias asociadas a la menstruación. Además, es eficaz para disminuir la fiebre en casos de infecciones leves, ayudando a mejorar el bienestar general de la persona. Su acción antiinflamatoria también resulta útil en enfermedades como la artritis, donde contribuye a reducir la hinchazón y el dolor en las articulaciones.

Otro beneficio importante de la aspirina es su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares. En dosis bajas y bajo supervisión médica, puede ayudar a reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, ya que evita que las plaquetas se agrupen y formen coágulos que obstruyan las arterias. Por esta razón, suele ser recetada a personas con antecedentes de problemas cardíacos o con alto riesgo cardiovascular.

Sin embargo, aunque la aspirina ofrece muchos beneficios, no debe tomarse sin supervisión médica. Su consumo puede provocar efectos secundarios, como irritación gástrica, úlceras o sangrados, especialmente si se usa en exceso. Por ello, es fundamental seguir las recomendaciones de un profesional de la salud y no automedicarse.

Cuál es la relación que existe con los infartos

Para entender dicha relación, es necesario saber porque se producen los infartos. Esto se debe a que una placa de grasa dentro de las arterias de tu corazón se inflama, se rompe y la sangre forma un coágulo dentro obstruyéndola y bloqueando el flujo de sangre al corazón. Aquí es donde entra en juego la aspirina. Es cierto que este medicamento no quita ni el colesterol ni las placas, pero evita que las plaquetas se activen y se peguen entre sí. Es un antiagregante plaquetario que inhibe de forma irreversible una enzima llamada COX1 y así reduce la formación de coágulos que provocan infartos.

Quién debe tomar aspirina

Como explica Aurelio Rojas, este medicamento no es para todo el mundo. Eso sí, hay dos grandes tipos que si deberían tomar 100 miligramos todos los días. En primer lugar, las personas que ya ha tenido un infarto o una angina de pecho. Estos individuos tienen un riesgo altísimo de volver a sufrir otro. En segundo lugar, las personas sin infarto, pero con un riesgo muy alto de tenerlo. Estas son las que tienen diabetes con mucho tiempo en evolución, las personas con insuficiencia renal en las que los riñones no funcionan bien y, además, tienen otros factores de riesgo como hipertensión. Igualmente, tomarla sin prescripción médica y para todo no protegerá más la salud e, incluso, puede hacer más daño.

