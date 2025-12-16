"El myo-inositol mejora la ovulación y la sensibilidad a la insulina", explica una médica experta en metabolismo

La gran mayoría de las personas padecen problemas hormonales y, un 10% de la población española tiene una disfunción tiroidea. Esto se traduce en millones de personas, aunque la mayoría no están diagnosticadas, especíalmente el hipotiroidismo. Todas esas hormonas están controladas por una pseudovitamina que se produce en todas las células del cuerpo, según la médico experta en metabolismo y hormonas, Isabel Viña.

Qué es el Myo-inositol

Este es un compuesto natural perteneciente al grupo de los polialcoholes, estrechamente relacionado con las vitaminas del complejo B, aunque técnicamente no se considera una vitamina esencial. Se encuentra de forma natural en numerosos alimentos como frutas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, y también es sintetizado por el propio organismo, principalmente en el hígado y los riñones. Su presencia es fundamental para múltiples procesos celulares, especialmente aquellos relacionados con la señalización hormonal y el metabolismo.

Desde el punto de vista biológico, el myo-inositol desempeña un papel clave en la estructura de las membranas celulares. Forma parte de los fosfolípidos que componen dichas membranas y actúa como precursor de segundos mensajeros, moléculas que permiten que las células respondan adecuadamente a estímulos hormonales como la insulina, la hormona foliculoestimulante (FSH) o la serotonina. Gracias a esta función, este compuesto contribuye al equilibrio metabólico y a la correcta comunicación entre las células.

Uno de los ámbitos donde ha despertado mayor interés es la salud metabólica y hormonal. Diversos estudios lo han asociado con la mejora de la sensibilidad a la insulina, lo que resulta especialmente relevante en situaciones de resistencia a esta hormona. Por este motivo, se ha investigado ampliamente su uso como complemento nutricional en personas con síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición caracterizada por desequilibrios hormonales, alteraciones menstruales y problemas metabólicos. En este contexto, puede contribuir a regular el ciclo menstrual y favorecer una ovulación más regular.

Además de su papel en la salud hormonal femenina, el myo-inositol también ha mostrado efectos positivos sobre la función neurológica. Participa en la regulación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, relacionados con el estado de ánimo y el bienestar emocional.

Otro aspecto relevante es su relación con la salud reproductiva masculina y femenina. En el caso de los hombres, se ha vinculado a la mejora de la calidad espermática, ya que interviene en procesos energéticos y de maduración de los espermatozoides. En las mujeres, además de su efecto sobre la ovulación, puede contribuir al equilibrio hormonal general.

Ejemplo práctico para entender que es el myo-inositol

Según la médica Isabel Viña: "imaginaos que este lápiz es una hormona, por ejemplo, la hormona tiroidea, y que el sacapuntas son las células tiroideas. Puedo tener la hormona y la célula, pero como esto no entre y alguien gire el sacapuntas, nunca voy a afilar el lápiz. Es decir, la hormona tidoidea no va a poder entrar y ejercer sus funciones. Este compuesto actúa como esa persona que gira el lápiz y permite que saque punta. Es decir, facilita la acción de diversas hormonas".

