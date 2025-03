La hortaliza que, según esta nutricionista, "ayuda a reducir el cansancio, la retención de líquidos y el sobrepeso"

Es considerada como la joya púrpura y es que su vibrante color no nos deja indiferente al recibimiento de los elementos nutricionales que nos aporta desde la antigüedad. Originaria de la región mediterránea, esta raíz se ha cultivado y consumido durante siglos debido a su riqueza en nutrientes esenciales y sus numerosos beneficios para la salud. Tanto en su forma cruda como cocida, la remolacha es un alimento versátil que puede incorporarse fácilmente en la dieta diaria para mejorar el bienestar general.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es una fuente importante de fibra, vitaminas y minerales. Su alto contenido en antioxidantes y nitratos naturales ha sido ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud cardiovascular, el rendimiento deportivo y la función cognitiva. Además, el consumo regular de remolacha puede contribuir significativamente a la prevención de diversas enfermedades y al mantenimiento de un organismo saludable. Con una combinación única de compuestos bioactivos, esta raíz ofrece una amplia gama de beneficios que la convierten en un aliado imprescindible para la salud.

Beneficios cardiovasculares y regulación de la presión arterial

Uno de los beneficios más destacados de la remolacha es su capacidad para mejorar la salud cardiovascular. Investigaciones publicadas por la American Heart Association han demostrado que su alto contenido en nitratos naturales contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que favorece una mejor circulación y reduce la presión arterial. Los nitratos presentes en la remolacha se convierten en óxido nítrico en el organismo, un compuesto que relaja las arterias y facilita el flujo sanguíneo. "La remolacha es una excelente fuente de micronutrientes como el potasio, un mineral que contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal", manifiesta en EFE Salud, Irene Lezcano, dietista-nutricionista y especialista en descripciones de alimentos, complementos alimenticios y nutrición.

Aumento del rendimiento deportivo y recuperación muscular

En el ámbito deportivo, la remolacha ha ganado popularidad como un suplemento natural para mejorar el rendimiento físico. Diversos estudios realizados por el Instituto de Investigación del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Exeter han demostrado que el consumo de zumo de remolacha puede aumentar la resistencia y la eficiencia muscular en los atletas. Esto se debe a la acción de los nitratos, que optimizan la utilización del oxígeno durante el ejercicio y reducen la fatiga muscular, lo que coincide con la versión de la nutricionista Lezcano quien asegura que se ha comprobado que los compuestos de esta hortaliza pueden ayudar a "mejorar el rendimiento deportivo al facilitar la llegada de oxígeno al músculo". Además, su contenido en antioxidantes y minerales como el potasio contribuye a una recuperación más rápida después del ejercicio, minimizando el riesgo de calambres y lesiones musculares.

Propiedades desintoxicantes y apoyo a la salud hepática

La remolacha es conocida por su capacidad para favorecer la desintoxicación del organismo, gracias a la presencia de compuestos como la betaína y la fibra. Según estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, estos compuestos ayudan al hígado en sus funciones de eliminación de toxinas, protegiéndolo contra el estrés oxidativo y reduciendo la acumulación de grasas en sus células. La betaína, en particular, tiene un efecto protector sobre las células hepáticas y contribuye a su regeneración. Este beneficio hace de la remolacha un alimento ideal para quienes buscan mantener un hígado sano y un sistema digestivo equilibrado.

Mejora de la función cognitiva y prevención del deterioro mental

Los beneficios de la remolacha no solo se limitan al cuerpo, sino también al cerebro. Investigaciones publicadas en la revista The Journals of Gerontology han señalado que los nitratos presentes en la remolacha pueden mejorar el flujo sanguíneo cerebral, lo que se traduce en una mejor oxigenación y mayor capacidad cognitiva. Estos efectos son particularmente relevantes en la prevención del deterioro mental asociado a la edad. Además, su contenido en antioxidantes ayuda a reducir la inflamación en el cerebro y a proteger las neuronas del daño oxidativo.

Un alimento clave para la salud digestiva y el sistema inmunológico

Gracias a su alto contenido en fibra, la remolacha favorece la salud digestiva al estimular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. La fibra también actúa como un prebiótico natural, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Investigaciones del Instituto Europeo de Salud Digestiva han demostrado que una microbiota intestinal equilibrada no solo mejora la digestión, sino que también fortalece el sistema inmunológico y reduce la inflamación en el organismo.

Bajo en calorías y aliado en la pérdida de peso

La remolacha es un alimento con un bajo contenido calórico, ya que "se compone casi en un 90 % de agua, es un excelente alimento para incorporarlo a la dieta, sin fomentar el sobrepeso, incluyéndolo en ensaladas, añadiéndolo a las hamburguesas veganas o el ‘hummus’ para darle toque original de color y sabor", manifiesta la nutricionista Irene Lezcano.

Además, su consumo puede ayudar a reducir la retención de líquidos, ya que estimula procesos metabólicos que favorecen la diuresis y la eliminación de depósitos adiposos. De acuerdo con el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), este efecto facilita la pérdida de peso y contribuye a una mejor regulación del balance hídrico en el organismo.

El IMEO también destaca que la remolacha es considerada un alimento de 'calorías negativas', lo que significa que el cuerpo gasta más energía en digerirla y absorber sus nutrientes de la que aporta en sí misma. Esto la convierte en una opción ideal dentro de una dieta equilibrada y efectiva en la gestión del peso corporal.