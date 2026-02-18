Si no responde es porque algo va mal. Así se vive la ansiedad relacional

Las relaciones pasan por diferentes etapas y, en muchas ocasiones, uno de los integrantes tiene ansiedad. Normalmente, se tiene una idea errónea sobre su aparición. Sin embargo, la psicóloga Ainhoa explica cuáles son los verdaderos motivos. Para empezar, la ansiedad, tanto en la pareja, en la amistad o a nivel social no aparece porque se necesite demasiado a la gente que nos rodea. Esto se debe a que el cerebro no tolera la incertidumbre emocional.

La seguridad juega un papel muy importante. Una persona segura no es aquella que tiene miedo a perder a alguien, sino aquella que vive tolerando que no tiene esa garantía. La ansiedad en las relaciones se puede asociar a estar actualizando constantemente una conversación, esperando la respuesta automática. Sin dudas, no podemos vivir sin el escribiendo en la pantalla. Realmente, la persona que padece ansiedad no tiene miedo a la relación, sino a la incertidumbre, a no saber que va a pasar. Desde la psicología de la conducta, recibe el nombre de intolerancia a la incertidumbre. Además, está reforzada por muchas conductas de comprobación.

Durante ese proceso se revisa, analiza, nos anticipamos e intentamos controlar el resultado final sin quedarnos con la incertidumbre de que pasará en un futuro y, sobre todo, sin vivir el presente. Esto no es sinónimo de ser una persona dependiente, ya que el sistema básicamente aprendió que prever duele muchísimo menos que sorprendernos. Esta es la clave para entender por qué se tiene ansiedad relacional. Para relajarnos, necesitamos comprobar constantemente.

Qué tipos de terapias existen para aliviar la ansiedad relacional

A través de técnicas de reestructuración cognitiva y exposición emocional gradual, la persona aprende a cuestionar sus interpretaciones y a regular mejor sus reacciones.

Otra intervención relevante es la Terapia de Esquemas, desarrollada por Jeffrey Young. Este modelo propone que muchos patrones de ansiedad relacional se originan en necesidades emocionales no satisfechas durante la infancia, como el abandono o la invalidación. La terapia trabaja esos esquemas profundos —por ejemplo, el esquema de abandono— para modificar creencias arraigadas y construir una sensación interna de seguridad más estable.

La Terapia Focalizada en las Emociones (EFT), creada por Sue Johnson, resulta especialmente útil cuando la ansiedad se da en el contexto de pareja. Se basa en la teoría del apego y busca transformar patrones de interacción negativos en dinámicas más seguras. En lugar de centrarse solo en el pensamiento, esta terapia ayuda a identificar emociones primarias (como miedo o tristeza) que suelen estar ocultas detrás de reacciones defensivas.

Asimismo, la terapia basada en el apego y la terapia de pareja pueden facilitar espacios donde ambas partes comprendan sus necesidades emocionales y desarrollen comunicación más empática. En algunos casos, también se incorporan técnicas de mindfulness y regulación emocional para disminuir la activación fisiológica asociada a la ansiedad.

