Tres alimentos que se deben evitar por la noche según este médico internista

Todas las noches hacemos el mismo ritual: cenamos y nos vamos a la cama. Es cierto que muchas personas esperan dos horas antes de irse a dormir y, otras lo hacen directamente. Muchas de ellas no descansamos porque los alimentos que hemos tomado no son los más adecuados. El médico internista Alexandre Olmos lo explica en sus redes sociales y recomienda que se debe hacer para no llegar con pesadez a ese momento del día.

El descanso nocturno es una necesidad biológica fundamental para el ser humano y ha sido ampliamente estudiado por la ciencia debido a su impacto directo en la salud física, mental y emocional. Dormir no es simplemente un período de inactividad, sino un proceso activo y complejo en el que el organismo realiza funciones esenciales para su correcto funcionamiento.

Según numerosos estudios científicos, el sueño cumple un papel clave en la recuperación del cuerpo. Durante la noche, especialmente en las fases profundas del sueño, se produce la reparación de tejidos, la liberación de hormonas como la hormona del crecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Dormir de forma insuficiente o de mala calidad se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y una respuesta inmunitaria debilitada.

Desde el punto de vista cognitivo, el descanso nocturno es crucial para el cerebro. Investigaciones en neurociencia han demostrado que mientras dormimos se consolidan los recuerdos y se organiza la información aprendida durante el día. El sueño favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones neuronales. La privación del sueño afecta negativamente a la atención, la memoria, la toma de decisiones y el rendimiento académico y laboral.

La salud mental también está estrechamente ligada al descanso nocturno. Estudios científicos han encontrado una relación bidireccional entre el sueño y los trastornos psicológicos: dormir mal aumenta el riesgo de ansiedad, depresión e irritabilidad, y a su vez estos trastornos dificultan conciliar y mantener el sueño. Un descanso adecuado ayuda a regular las emociones y a reducir los niveles de estrés, ya que durante la noche disminuye la actividad de los sistemas cerebrales asociados a la respuesta de alarma.

La cantidad de sueño necesaria varía según la edad y las características individuales, pero la evidencia científica indica que los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño por noche para mantener un estado óptimo de salud. No solo importa la duración, sino también la calidad del sueño, que depende de factores como la regularidad de los horarios, la exposición a la luz, el ambiente del dormitorio y los hábitos previos a acostarse.

La ciencia del sueño también ha resaltado la importancia del ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. Alteraciones en este ritmo, como las causadas por el uso excesivo de pantallas antes de dormir, el trabajo nocturno o el jet lag, pueden afectar negativamente la calidad del descanso y la salud general.

Cuáles son los tres alimentos que se deben evitar antes de dormir

Según explica el médico internista: "tu cuerpo se estresa y se traduce en digestiones pesadas, inflamación y sueño de mala calidad".

Carnes procesadas como embutidos o salchichas tienen grasas saturadas y aditivos que alteran la microbiota y dificultan la producción de melatonina.

que alteran la microbiota y dificultan la producción de melatonina. Exceso de carbohidratos como pan, arroz blanco y pasta aumenta la glucosa antes de dormir, provocando picos de energía seguidos de bajones que afectan el sueño y aumentan el almacenamiento de grasa.

Postres dulces y azúcar eleva el cortisol e interfiere con la hormona del sueño.

