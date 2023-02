El Arzobispado llama a la "buena voluntad de todos" para mejorar las soluciones a la Madrugada de la Semana Santa de Sevilla

La contundente carta que el hermano mayor del Gran Poder, Ignacio Soro, ha dirigido a los hermanos publicada en la hoja informativa número 98 de la corporación de la Madrugada sobre el nuevo recorrido en la Madrugada de 2023 no deja indiferente a nadie. Soro analiza el nuevo itinerario de la Hermandad, que tendrá que regresar a San Lorenzo por las calles Adriano, López de Arenas, Santas Patronas y San Pablo para tomar, nuevamente, Gravina.

Una decisión, impuesta por el Consejo de Hermandades, que pretende solucionar el cruce del Gran Poder con la Esperanza de Triana en la calle San Pablo, y que es calificada como "injusta" por Ignacio Soro.

Por su parte, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, ha recordado que es el Consejo de Hermandades y Cofradías, por delegación del Vicario General el competente en la organización de recorridos y horarios de la Semana Santa. "Sé que ha trabajado intentando buscar las mejores soluciones a la Madrugada, algo que no es fácil, ciertamente", ha afirmado. Marcelino Manzano ha apelado a la "buena voluntad de todos, que me consta que así es" para que tanto Consejo como hermandades "sigan trabajando intentando mejorar esas soluciones".

En su carta, el hermano mayor del Gran Poder afirma que el cambio de recorrido que se pretende para esta Semana Santa "supone la consagración de una tremenda injusticia; la desconsideración al enorme esfuerzo realizado por la Hermandad del Gran Poder de cambiar su recorrido en el año 1967, aumentando su horario e itinerario para poder desbloquear la estación de penitencia del resto de Hermandades de la Madrugada. Vamos a seguir reivindicando que el sacrificio de tantos hermanos nuestros, que por este motivo no pueden participar en la estación de penitencia, no está hecho en balde, sino por y para el beneficio del resto de hermandades, aunque hoy no sea tenido en cuenta ni por el Consejo ni por el resto de Hermandades de la Madrugada a la hora de adoptar decisiones de este calibre".

Francisco Vélez declina hacer declaraciones

Pero si hay un destinatario concreto del malestar existente en el Gran Poder es el Consejo de Hermandades y Cofradías, cuyo presidente Francisco Vélez ha declinado en realizar declaraciones a Diario de Sevilla. En concreto, Ignacio Soro llama la atención en su escrito sobre la posición del máximo organismo de las hermandades y cofradías de Sevilla: "lejos de ser la de árbitro imparcial o conciliador, se ha decantado con nitidez palmaria como parte, favoreciendo de forma expresa una opción frente a otras propuestas [...] Pero el daño mayor que ha causado este proceso ha sido sin duda el que afecta a la convivencia y fraternidad entre las Hermandades de la Madrugada. El sistema propuesto de votación y mayorías es contrario al espíritu de unanimidad que ha regido tradicionalmente en la jornada de entender que solo existe una cofradía que comienza en la cruz de guía de la Hermandad del Silencio y acaba en el paso de María Santísima de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos; el sistema, unido a la defensa cortoplacista de intereses individuales, ha roto este espíritu, con un alcance a futuro que seguro algunos lamentarán cuando se adopten nuevas decisiones que les perjudiquen".

Suspensión de la convivencia de la Madrugada

No es la primera vez que la hermandad del Gran Poder muestra su descontento con la solución planteada para la Madrugada. La corporación tenía que haber organizado en su sede la convivencia de la Madrugada el pasado 23 de enero y unos días antes Ignacio Soro comunicó al delegado de la Madrugada, Antonio Soto, que la hermandad no lo haría, “declinaba” su organización y no ofrecía, de momento, ninguna fecha para su celebración.

La Esperanza de Triana y el Gran Poder son las dos corporaciones que no ocultan su pesar por los cambios. La cofradía trianera, en su recorrido de ida, discurrirá por Zaragoza, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez y O’Donnell. El Gran Poder, en su recorrido de vuelta, al llegar a Puerta del Arenal irá por Adriano, López de Arenas y Santas Patronas para acceder a la calle Gravina.