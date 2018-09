Antonio Piñero presenta su equipo para presidir el Consejo de Cofradías

“Lo primero que tuve claro es que por coherencia y responsabilidad debía convocar elecciones y cuando decido conformar un equipo, tras un periodo de reflexión, es porque estoy convencido de que podemos ganar. Tengo mucha confianza”. Antonio Piñero presentó ayer con estas palabras su candidatura para presidir el Consejo de Cofradías. Piñero, que asumió la presidencia el pasado mes de junio tras la renuncia de Joaquín Sainz de la Maza, se presenta con una lista en la que repiten once de los actuales consejeros, la mayoría de ellos de penitencia. Aseguró que se presentan con “ilusión y ganas” y destacó como principios generales de su candidatura la transparencia, la comunicación, tanto interna como externa, y un trato más directo con las hermandades.

Antonio Piñero, ex hermano mayor de los Estudiantes y secretario judicial de profesión, presentó su proyecto apenas 24 horas después de que la junta superior que preside convocara las elecciones para el próximo jueves 15 de noviembre. “Confieso que cuando se produjo la renuncia me tomé un periodo de reflexión para decidir si optaba a presentarme. Después de ese tiempo observo que soy capaz de conformar un equipo”, explicó.

Unidad, cohesión, alegría y trabajo fueron algunos de los términos empleados por Piñero durante la presentación de un equipo en el que repiten Carlos López Bravo, que opta a la vicepresidencia; Enrique Durán, que deja el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección para ser tesorero; José Carlos Campos, José Manuel Albiac, Francisco Javier Escudero, Juan José Morillas, José María Cuadro y Manuel Vicente Durán, que se mantienen como delegados de Vísperas, Domingo de Resurrección, Lunes Santo, Martes Santo, Madrugada y Viernes Santo; y Miguel Ángel Martín y Silvestre Prado, que continuarían como consejeros de la sección de Glorias.

Diez son las incorporaciones al equipo comandado por Piñero. Como secretario se presenta Luis Alfonso Aparcero, ex hermano mayor de las Nieves. Como consejeros sacramentales entran María Victoria Jiménez Buiza, vinculada a la Sacramental del Sagrario; y Juan Carlos Gallardo, hermano de la Trinidad y el Rocío de Sevilla. Los consejeros de penitencia se completan con Francisco Javier González-Serna, ex hermano mayor de los Servitas y que formó parte de la lista de Enrique Esquivias en las últimas elecciones, como delegado del Miércoles Santo; José Antonio Moncayo, ex de la Redención, el Jueves Santo; y Francisco de Paula Comas, ex de la Exaltación, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. La lista de las glorias se completa con Juan Herrera, ex hermano mayor de la Cabeza; Flora Rodríguez Babío, Pascual Nieto y Abel González Canalejo.

Respecto a una posible reforma de la carrera oficial, que quedó pendiente, Piñero aseguró que la intención era estudiar las distintas posibilidades. Sobre la repetición del último Martes Santo, señaló que si las hermandades lo vuelven a pedir “se estudiaría con objetividad y rigor”.

Los 124 hermanos mayores votarán el próximo 15 de noviembre si apuestan por el proyecto de Piñero o por el del actual tesorero, Francisco Vélez.