Fiestas Mayores desbloquea las subvenciones pendientes al Consejo

La delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha desbloqueado una situación muy incómoda con el Consejo de Cofradías y que obligaba a la institución a devolver 200.000 euros cobrados de la subvención municipal otorgada por “las acciones y actividades relacionadas con el mundo de la Semana Santa y su fomento durante 2021”. La junta de gobierno, según ha podido saber este periódico, aprobó ayer las cuentas rendidas por el Consejo por las que ya recibió 600.000 y acordó declarar la pérdida del derecho al cobro del resto de la cantidad subvencionada y no justificada cuya cuantía asciende a 200.000 euros.

El Ayuntamiento ha trabajado en los últimos meses en buscar una solución para un asunto que había generado tensiones y que podría haber provocado un importante agujero en las cuentas del Consejo, y por tanto, de las cofradías. Al no haber justificado las subvenciones recibidas en el año 2021, cuando las procesiones no pudieron salir a la calle pero sí se organizaron distintos actos en sustitución, el Consejo no había recibido las subvenciones de los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Estas ayudas que entrega el Ayuntamiento son los conocidos convenios para la organización del Pregón o las subvenciones directas que reciben las hermandades de Gloria y Sacramentales.

Esta subvención de 800.000 euros al Consejo emana del convenio promovido por el alcalde Juan Espadas para ayudar a las cofradías durante la dura etapa de la pandemia, cuando durante dos años no pudieron salir las procesiones. El Ayuntamiento prestaba apoyo económico al Consejo para que se organizaran exposiciones y actos o para que las hermandades pudieran realizar acciones con las que también mantuvieran a los artesanos o artistas y colectivos que trabajan para las cofradías.

El problema radica en el que convenio señalaba que las hermandades debía justificar unos gastos de 1,6 millones de euros para que el Ayuntamiento le subvencionara aproximadamente el 50%: esos 800.000 euros. La realidad posterior demostró que esos números eran inviables. El Consejo apenas puede justificar 800.000 euros de gastos en esas acciones y actividades, por lo que, finalmente, el dinero a percibir de las arcas municipales serían 400.000 euros, el 50% como recogía el convenio. El caso es que el Consejo ya había recibido por adelantado 600.000 euros en ese 2021y los 200.000 euros restantes estaban a la espera de justificar el total. Tres años después, la realidad era que el Consejo no podía percibir los 200.000 euros que faltaban, sino que tenía que devolver 200.000 cobrados de más (por haber justificado sólo 800.000 euros).

El equipo de Fiestas Mayores ha estado trabajando desde que llegó para buscar una salida que se halló en el cambio de condiciones con las que se encontraron las cofradías tras firmar el convenio. Las circunstancias generadas por el Covid fueron mucho peores que las que inicialmente se pensaron, por lo que muchas acciones no se pudieron realizar. Gracias a eso, el Ayuntamiento ha podido redimensionar el proyecto para elevar la subvención desde el 50% aproximado previsto inicialmente a alrededor del 70%. El resultado es que de los 800.000 euros justificados, se han aprobado los 600.000 que ya fueron entregados, perdiéndose el derecho al cobro de los otros 200.000. Gracias a ello, el Consejo puede respirar tranquilo y percibir las otras cantidades que estaban pendientes.