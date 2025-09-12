Agenda del segundo fin de semana de septiembre en Sevilla

El ecuador de septiembre nos devuelve, invariablemente, el regreso de las procesiones y el recrecimiento de los cultos, tanto internos como externos. Recibimos el segundo fin de semana del mes con actos extraordinarios en diversas corporaciones: Las Aguas marcha con sus titulares a San Jacinto en vía crucis y la Anunciación de Juan XXIII celebra el cincuentenario fundacional con una misa en la Catedral y posterior procesión. En esa misma jornada confluirán otras tantas procesiones, como la de la Luz de San Esteban (que de los últimos ocho años solo ha podido salir tres, en 2017, 2022 y 2024) o la Virgen de Guadalupe de San Buenaventura, que procesiona en sábado tras la modificación de las Reglas. En el domingo tendremos el habitual Corpus de San Bernardo, como cada 14 de septiembre, o el rosario de las Tristezas de Vera Cruz, así como el besamanos de la Merced de Pasión.

Cierra la jornada dominical el traslado de la Divina Pastora a Santa Marina, sede que fue de la cofradía hasta el año 1936, un acontecimiento que servirá para reencontrarse con su historia en el camino a la coronación. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla.

Viernes

Dulce Nombre (Bellavista). A las 18:30 misa votiva y a las 19:30 salida procesional en rezo del Santo Rosario presidido por María Stma. del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión. El itinerario será Asensio y Toledo, Guadalajara, Plaza Fernando VI, Andalucía, Mallorca, Alonso Sánchez de Huelva, Feliciana Enriquez, Isabel Cheix, Ambrosio de la Cuesta, Torres Farfán, Agujas, Soria y entrada.

Sábado

Las Aguas . A las 18:15 desde la Capilla del Rosario, Vía Crucis extraordinario del Stmo. Cristo de las Aguas y Ntra. Madre y Sra. del Mayor Dolor hacia San Jacinto por el 275 aniversario fundacional. El itinerario será Rodo, Real de la Carretería, Toneleros, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Altozano, San Jorge, Castilla, Procurador, Alfarería, San Jacinto y entrada en Pagés del Corro, estando prevista la llegada a las 21:15.

A las 20:00, triduo en honor a María Stma. del Dulce Nombre predicado por don Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, canónigo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio. Pasión . De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a Nuestra Madre y Señora de la Merced.

. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a Nuestra Madre y Señora de la Merced. Sol . A partir de las 20:30, velá de la Santa Cruz en la Plaza del Aljarafe.

. A partir de las 20:30, velá de la Santa Cruz en la Plaza del Aljarafe. Divina Pastora (Sta. Marina) . A las 20:00, en parroquia San Pedro, Proemio de la Coronación Canónica. Intervienen Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo. Presenta: Charo Padilla. Acompaña la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Domingo