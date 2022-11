Los artesanos de la Semana Santa estallan contra la Junta de Andalucía y la acusan de llevarlos a una situación límite. La Asociación Gremial de Arte Sacro ha emitido este viernes un durísimo comunicado en el que critica la actitud de la administración autonómica para resolver definitivamente la adjudicación de las subvenciones para la restauración y conservación de bienes muebles y para realizar inventarios. Además de los retrasos reiterados, lamentan la falta de comunicación y respuesta por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que se ha visto agravada, además, tras diluirse la cartera de Cultura y Patrimonio Histórico en ella.

Los artesanos han estallado después de ver cómo la Junta anunciara un Plan Andaluz para el Arte Sacro sin haber sido capaz de resolver la línea de subvenciones del año 2021. El gremio que preside el bordador Francisco Carrera Iglesia se muestra "agotado" tras realizar numerosos intentos para resolver una "penosa situación". "Nos vemos obligados a manifestar nuestro profundo malestar con la Administración autonómica, ya que los proyectos que tanto tiempo y trabajo han supuesto para nuestros profesionales siguen estancados tras más de un año, y las piezas de nuestro patrimonio histórico-artístico escogidas siguen a la espera de sus intervenciones, encontrándose en algunos casos en pésimo estado de conservación, con el riesgo queello puede suponer", señalan el comunicado.

Esta asociación, nacida en 2018 para proteger y promocionar unos oficios que cuentan con seis siglos de antigüedad y que son un auténtico tesoro para la región, acusa a la Junta de haber llevado a los profesionales a una situación límite, "puesto que el incumplimiento de los plazos ha trastocado la rutina y planificación de los trabajadores, afectando consecuentemente a su propia subsistencia".

Explican que estos tiempos resultan de suma importancia para estos oficios, y más cuando se trata dearte sacro, "puesto que si los trabajos deben comenzar en los próximos meses, se ha de tener en cuenta el carácter procesional en la Semana Santa de algunas de las piezas beneficiarias así como su uso funcional en los venideros tiempos cuaresmales".

Sin noticias desde el 15 de julio

La convocatoria de las subvenciones para la Conservación-Restauración e Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico de Carácter Religioso en Andalucía para el año 2021 fue publicada en una resolución de 21 de julio de 2021. En su título décimo concretaba un plazo máximo de resolución de seis meses a partir del día siguiente de finalización de plazo de presentación de las solicitudes (10-09-2021), el cual se redujo a la mitad por la tramitación de urgencia, debiéndose resolver como máximo el 11 de diciembre de 2021, antes de acabar el ejercicio de ese año.

Sin embargo, explica el Gremio de Arte Sacro, fue publicada en el BOJA la resolución de 25 de noviembre de 2021 en la que se exponía que, debido a la revisión de numerosos informes y a la incapacidad de la Administración de cumplir los plazos, se ampliaba el plazo máximo hasta el 25 de enero de 2022. "La resolución provisional de dicha línea 1 no fue publicada, sin embargo, hasta el 11 de abril de 2022, no exenta de problemas y dificultades tanto para beneficiarios como para no beneficiarios".

En primer lugar, los artesanos aducen que la falta de unos informes de evaluación completos o puntuacionesdesgranadas hacía imposible la reclamación de las entidades no beneficiarias o, al menos, conocer los detalles de la evaluación. En segundo lugar, señalan la falta de tacto con la fecha elegida. "La publicación de esa resolución en plena Semana Santa y la preparación de documentación para su presentación la semana siguiente, resultaba cuanto menos inoportuna teniendo en cuenta, que las entidades son religiosas y participan de dicha festividad de manera protagonista, siendo difícil y casi imposible en algunos casosdisponer de su tiempo para estos procedimientos".

Todo ello se une, como añade el comunicado, a la "ineficacia" de la sede electrónica a la hora de la presentación de documentos, cuya función estuvo inactiva los primeros días del plazo, "provocando elhecho de que reuniones entre profesionales y entidades para realizar el procedimiento tuvieran que posponerse o resultaran inútiles".

Tras ello, el 15 de julio de 2022 se abrió el proceso de subsanación de documentación, y esta es la última noticia que han tenido de este asunto. "El personal de la Administración desconoce qué va a suceder con la resolución definitiva y en qué momento sucederá, situación agravada además tras los cambios ocurridosrecientemente en el Gobierno Andaluz y a la desaparición de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico".

Ante estos hechos, la Asociación Gremial de Arte Sacro exigen "una rápida actuación" por parte de una Administración que "ha incumplido sistemáticamente" los plazos establecidos, y que "no da respuesta alguna" a una acción de tanta relevancia para el patrimonio y el arte sacro que tuvo una gran acogida cuando fue anunciada. Por último, sospechan que la Junta no tiene intención de llevar a cabo nuevas convocatorias "que evite que se ponga en riesgo la conservación de elementos de suma relevancia histórica y artística en nuestra Comunidad Autónoma".