El arzobispo de Sevilla sobre los 'chilladores': "eso hay que cortarlo de raíz"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha asistido este martes a un nuevo Foro de la Fundación de la Cámara de Comercio de Sevilla, celebrado en el Hotel Alfonso XIII. En el transcurso del mismo, ha sido preguntado por los "chilladores" que van delante de los pasos, en referencia a la polémica surgida tras la publicación de un vídeo donde un costalero riñe a un grupo de jóvenes, que gritaban piropos y vivas durante la procesión extraordinaria de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila.

La respuesta del prelado, recogida por los micrófonos de Radio Sevilla, ha sido clara y contundente. "Los vivas a la Virgen, y las expresiones de amor y de cariño, donde a veces la emoción se exalta un poco, forman parte de la normalidad y de la vida humana; los histerismos no, y eso hay que cortarlo de raíz, porque no añade nada. Ni a la Virgen, que no los necesita, ni a la Iglesia, ni a la hermandad, ni a la sociedad, ni a Sevilla. Esas tonterías hay que cortarlas", manifestaba Saiz Meneses.