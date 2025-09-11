Este es el calendario de designaciones del Consejo de Hermandades para el año 2026

GRIPE AVIAR
Vuelta al trabajo por la calle San Gregorio. El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha dado a conocer la relación y listado de designaciones y nombramientos para el próximo año 2026, en el marco de todas cuantas novedades competen a esta institución cofradiera, y que comprende desde la elección del cartelista de la Semana Santa hasta el de Sevilla Eucarística. Así se ha aprobado en reciente sesión de la Junta Superior:

  • Cartelista de la Semana Santa: lunes 22 de septiembre.
  • Pregonero de la Semana Santa: viernes 3 de octubre.
  • Imagen que presidirá el Vía Crucis penitencial: miércoles 8 de octubre.
  • Cartelista de las Glorias de Sevilla: lunes 20 de octubre.
  • Pregonero de las Glorias de Sevilla: lunes 27 de octubre.
  • Imagen que presidirá el Pregón de las Glorias de Sevilla: martes 4 de noviembre.
  • Cartelista de la Sevilla Eucarística: lunes 10 de noviembre.

De este modo, será entre septiembre y octubre cuando conozcamos, por ejemplo, quién sucederá a Virginia Saldaña en la labor de ilustrar pictóricamente la fiesta mayor de la ciudad, y quién hará lo propio en el atril del Maestranza para relevar a José Joaquín León. También expectación por descubrir la imagen del Vía Crucis de las hermandades, que el próximo 2026 se celebrará el lunes 23 de febrero, y tomará el testigo a la cofradía del Santo Entierro y su histórica participación con el Cristo Yacente.

