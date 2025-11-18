El Cristo de San Agustín tendrá una plaza en Sevilla

Una buena nueva allá por Recaredo. La hermandad de San Roque ha informado que una plaza de la ciudad será rotulada con el nombre de Santo Crucifijo de San Agustín, una de las históricas devociones hispalenses y a la que hoy rinde culto la cofradía del Domingo de Ramos.

Así ha sido aprobado por la corporación municipal y el Distrito Nervión, reconociéndose así la devoción que Sevilla profesaba a esta imagen siglos atrás. En concreto, el espacio a rotular comprende una pequeña plaza ubicada entre las calles Amador de los Ríos y Lope de Vega, a escasos metros de la parroquia y muy cerca del primitivo convento de San Agustín, donde se veneraba la imagen hasta que los monjes tuvieron que marchar en el siglo XIX por las circunstancias sociopolíticas, y donde jamás regresaría.

El acto de rotulación tendrá lugar en una fecha más que destacada para el calendario de la hermandad: el 18 de diciembre, festividad de la Expectación de la Santísima Virgen María, en el marco de los cultos a la Virgen de Gracia y Esperanza, titular mariana de la cofradía.