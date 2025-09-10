La Esperanza de Triana saldrá en el paso de la Purísima de La Algaba el 1 de noviembre

En paso de gloria, como ya hiciera en 1950, en el año 2000 y en las salidas extraordinarias de la primera mitad del siglo XX. Es la idea de la que ha partido la Hermandad de la Esperanza de Triana para la procesión extraordinaria del 1 de noviembre, cuando la dolorosa de la calle Pureza vuelva de la Catedral en la jornada en la que se conmemoran los 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción. Para ello, la Hermandad de la Purísima Concepción de La Algaba cederá el paso en el que su titular recorre las calles del municipio sevillano cada cuarto domingo de septiembre. Será una estampa única.

El paso está realizado en metal plateado. Es uno de los más portentosos de las imágenes de gloria de la provincia. Cuenta con respiraderos de la década de los 60, de Jesús Domínguez. Destacan en él los cuatro candelabros de las esquinas, muy esbeltos y que tienen como base unos elegantes cuernos de la abundancia. Suman, en total, 36 puntos de luz. Son obra de Manuel de los Ríos.

En este paso fue coronada canónicamente la Purísima Concepción, Alcaldesa Perpetua de La Algaba, el 23 de mayo de 2004. También en él fue entronizada Nuestra Señora de los Dolores, de la hermandad algabeña de Jesús Nazareno, para la apertura de la Santa Misión Parroquial, en octubre del año pasado.

La Virgen de los Dolores, de La Algaba, en el paso de la Purísima para la apertura de la Misión Parroquial. / Redacción Sevilla

No debe olvidarse que tanto para celebrar la proclamación del dogma asuncionista como para sus respectivos aniversarios, la corporación del antiguo arrabal ha prescindido del palio para sacar a su dolorosa.

La Esperanza de Triana en una de las salidas extraordinarias de la primera mitad del siglo XX. / Redacción Sevilla

En este caso, dicha procesión tendrá lugar como final de la Misión de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza estará entronizada en él para la misa estacional en la Catedral en la mañana del 1 de noviembre y para la salida extraordinaria en la tarde de esa jornada, cuando regrese a la Capilla de los Marineros.

Antes de esta importante cita, los cofrades podrán contemplar dicho paso por las calles de La Algaba, cuando la Purísima Concepción las recorra en su procesión anual, que este año tendrá lugar el domingo 28 de septiembre, a partir de las 10:00.