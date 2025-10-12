DIRECTO
Así ha sido el traslado de la Esperanza de Triana a las Tres Mil Viviendas
Las Tres Mil se empapa de Esperanza
Las Tres Mil se empapa de Esperanza / Juan Carlos Muñoz

Las Tres Mil se empapa de Esperanza

Así hemos contado el traslado de la Esperanza de Triana a las Tres Mil VIviendas

La Hermandad de la Esperanza de Triana desarrolla la Misión de la Esperanza en el barrio de las Tres Mil Viviendas, una iniciativa pastoral que forma parte del Jubileo convocado por el papa y que busca llevar su mensaje a las zonas más necesitadas de la ciudad.

