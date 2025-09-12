Horarios, itinerarios y detalles de la salida extraordinaria de la Inmaculada Concepción de Castilleja de la Cuesta

El 16 de enero del año 1400, la Orden Tercera de San Francisco toma posesión de una ermita situada en la calle Real de Castilleja de la Cuesta, fomentando, desde entonces, la devoción a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María. Con motivo de estos 625 años de devoción concepcionista en Castilleja de la Cuesta, la Hermandad de la Calle Real se encuentra inmersa en la celebración de tan importante efeméride con un amplio programa de cultos y actos que abarca desde mayo de 2025 a enero de 2026.

Uno de los actos centrales se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre cuando la imagen de la Inmaculada Concepción, en procesión triunfal, recorra las calles de la localidad sobre su clásico y elegante paso, obra de José Gil, cuyos candelabros fueron realizados en 1913, la peana en 1915 y los respiraderos en 1917. La actual imagen de la Patrona Coronada de Castilleja de la Cuesta es obra de 1878, del escultor Gumersindo Jiménez Astorga, que sustituyó a la anterior del siglo XVII, que pereció en el incendio de 1877.

María Inmaculada lucirá el manto de 1889, atribuido a las Hermanas Antúnez, obra que alterna con el de Esperanza Elena Caro de 1969, pero que no luce desde hace tres años al reservarse para esta salida conmemorativa en esta efemérides. Asimismo, ha sido ataviada con la saya de 2005, réplica de la de 1889 a juego con el manto y realizada por Josefa Maya. Ciñe su cintura la faja militar del Teniente General de la Fuerza Terrestre donada e impuesta en 2018; a sus plantas el bastón de mando del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, cedido en esta ocasión como para cada salida extraordinaria y del cual ostenta su patronazgo; y sobre sus sienes la corona de oro y brillantes de su Coronación Canónica en 2013, obra de Orfebrería Triana, al igual que la media luna de plata de 2008. También de plata de ley es la ráfaga de Palomino, de 1865.

Entre los estrenos destacan la restauración de la nube procesional y los seis ángeles barrocos del siglo XVIII que figuran en la ráfaga de la Santísima Virgen, así como de los dos serafines que porta en sus plantas y que han sido sometidos a labores conservativas, todo ello llevado a cabo por Chaves Borrego-Conservación y Restauración. Asimismo, estrena unos puños de encaje de punto a la aguja y una antigua pulsera barbada en oro con tres monedas, dos isabelinas y una del Rey Jorge V y San Jorge.

El cortejo comenzará su salida a las 20:00, "para recorrer las engalanadas calles de la localidad en las que la Virgen de la Concepción será agasajada con cantes, tracas de cohetes y fuegos de artificio y lluvias de pétalos de flores, destacando especialmente su entrada triunfal en la plaza de Santiago a los sones del Himno Nacional, como es tradición desde 1939, con motivo de la procesión de acción de gracias por el feliz término de la Guerra Civil española, por cuyo enclave transcurre solamente en cada procesión extraordinaria", señala la corporacíon.

La comitiva discurrirá por Calle Real, Manuel García Junco, Enmedio, Lepanto, plaza de Santiago, calle Convento, Real y entrada a la 1 de la madrugada. La Patrona castillejana irá acompañada musicalmente por la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.