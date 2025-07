Luis Miguel Dasilva, candidato a hermano mayor en La Redención

Novedades en clave electoral en la calle Santiago. El cofrade Luis Miguel Dasilva Rodríguez ha anunciado formalmente su intención de presentarse como candidato a hermano mayor en la hermandad de La Redención, corporación que celebra cabildo de elecciones el próximo 16 de septiembre.

A través de una carta dirigida a los hermanos, 'Lulo', como es conocido en el seno de la cofradía, ha señalado los motivos que le impulsan a tomar esta decisión. Una iniciativa que fue oficialmente comunicada al actual hermano mayor el pasado 6 de julio, una vez que la Virgen del Rocío regresó coronada a su templo. "Era el momento, antes había mucho que trabajar y respetar un acontecimiento histórico para nuestra corporación. Después de 18 años interrumpidos formando parte en distintas Juntas de Gobierno desempeñando cargos de Mayordomo segundo, Diputado Mayor de Gobierno y primer Mayordomo en los últimos ocho ejercicios, he podido vivir -en primera persona- el notable crecimiento de nuestra Hermandad y, lo más importante, observar/estudiar los motivos para HOY poder seguir dándole continuidad a esta progresión: otorgándole mesura, trabajo y unidad por encima de todo", señala.

Abunda el comunicado: "Quien me conoce bien sabe que no soy persona de buscar salir en fotografías, aspirar varas o ponerme medallas por delante de ninguna persona, creo en el trabajo en equipo, por ello me rodeo en esta candidatura de un grupo de hermanos y hermanas con dilatada experiencia, bastantes cualificados/as, comprometidos/as, que no se conforman con lo logrado hasta la fecha y con una ilusión enorme de trabajar por y para la Hermandad de la Redención. 'Buenas personas', de carácter continuista, que buscarán siempre la 'unidad' en nuestra corporación, nunca la división". Continúa la carta indicando que se une a unas palabras pronunciadas por el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses: “Los hermanos y hermanas que tengan más capacidad, más tiempo y más actitud de servicio” son los que deben imperar en una Junta de Gobierno de una Hermandad".

"Abrir puertas"

Dasilva en una fotografía tomada en el Corral del Conde

Según Dasilva, aspira a ser hermano mayor "con el máximo respeto a todos los hermanos y hermanas, y con el firme compromiso de continuar en la senda de crecimiento, defender a la Hermandad en todos los sentidos y abrir las puertas de La Redención a todos/as. Sin olvidar nunca los tres pilares que toda Hermandad de penitencia debe potenciar y cuidar: cultos, formación y caridad. Con este deseo de trabajo en equipo muestro con total transparencia nuestras principales intenciones, las bases en la que continuar construyendo una Hermandad de penitencia que no deja de crecer. Dejando, si me lo permiten, para más adelante los innumerables proyectos que tenemos en mente desarrollar y que informaremos en su debido tiempo y forma. Es mi propósito y el de toda la candidatura continuar trabajando y avanzando en todo lo que significa hermandad: espíritu cristiano, caridad, fomento del culto y la devoción a nuestros Sagrados Titulares", finaliza.

Biografía

Luis Miguel Dasilva Rodríguez, nacido el 31 de agosto de 1973, empresario y casado con dos hijos. Cerca de dos décadas (18 años) ininterrumpidas trabajando por y para la Hermandad de la Redención. Desempeñando los cargos de Mayordomo segundo, Diputado Mayor de Gobierno y Mayordomo primero en los últimos 8 años (hasta la actualidad). "Experiencia, trabajo e ilusión son las características principales de Luis Miguel Dasilva para presentar una candidatura “continuista” formada por un grupo de hermanos muy experimentados y con ganas de poner en marcha nuevos proyectos ante una corporación que va camino de los 5.000 hermanos", cierra la nota.

De este modo, Luis Miguel compartirá carrera electoral con el actual teniente de hermano mayor, Benito Ponce de León, que ya anunció semanas antes de la coronación su intención de presentarse al cargo para el próximo 16 de septiembre.