El solitario de San Buenaventura

Joseph Ratzinger cumple mañana, Sábado Santo, 95 años, el día que sale la Soledad de San Lorenzo, pero su Soledad era la de San Buenaventura, titular del Viernes Santo en las calles de Sevilla, con sede parroquial en la calle Carlos Cañal, antigua Catalanes. Benedicto XVI eligió a ese santo italiano del siglo XIII canonizado diez años antes del descubrimiento de América como centro de sus inquietudes espirituales. Doctorado en Teología, le fue devuelta su tesis sobre San Buenaventura por demasiado modernista.

Pequeño de tres hermanos, Joseph Ratzinger nace el 16 de abril de 1927. El mismo año que vienen al mundo los futbolistas húngaros Ferenc Puskas y Ladislao Kubala. Magia magiar. El que sería séptimo Papa alemán de la historia de la Iglesia es por cuna de la generación del 27. El mismo año que nace Gabriel García Márquez, que murió un Jueves Santo de 2014. El año que nacen el escritor colombiano y el teólogo alemán le dan el Nobel de Literatura al francés Henri Bergson, el faro intelectual de Antonio Machado, aquel poeta nacido en Dueñas que etiquetó como epifenómeno primaveral a "un trueno vestido de nazareno".

El Viernes Santo de 1927 se estrenó en Estados Unidos la película Rey de Reyes, dirigida por Cecil B. de Mille, el cineasta que más veces ha recreado la Biblia para el celuloide. Abril de aquel año fue el mes de cierto superhombre. Paulino Uzcudun, que con el tiempo se convertiría en uno de los juguetes rotos de la película de Summers, vencía en Nueva York a un boxeador norteamericano. Johnny Weismuller, futuro Tarzán, batía en un solo día tres plusmarcas mundiales de natación. Se inauguraba la línea aérea Madrid-Lisboa-Sevilla. Tiempos recios. Abril de 1927 terminaba con la Carta del Trabajo de Mussolini y mayo empezaba con el primer mitin de Adolf Hitler en Berlín.

Desde 1978 ningún italiano ha ocupado la silla de San Pedro en el Vaticano. Iglesia romana sin italianos. El último, con un pontificado de 33 días, Albino Luciani, Juan Pablo I, el Papa que sale en la tercera parte de El Padrino. Un gigante cruzó el milenio al frente de la Iglesia, Juan Pablo II, que visitó Sevilla en tres ocasiones y está inmortalizado en una estatua de Juan Miguel Miñarro junto a la Catedral.

El martes 19 de abril se cumplen 17 años de la elección de Benedicto XVI como sucesor de Woyjtila. Su nombre salió después de cuatro votaciones entre los cardenales. "Por favor, no me hagas esto", dicen que le dijo a Dios. "Evidentemente, esta vez Él no me escuchó". Pablo VI lo nombró primero arzobispo de Múnich en marzo de 1977 y el 27 de junio de ese año, dos días después de la primera Copa del Rey que ganó al Betis, lo hace cardenal. Ratzinger llega al pontificado en la primavera de 2005, cuando el Betis consigue su segunda Copa del Rey.

El cineasta brasileño Fernando Meirelles dirigió la película Los dos Papas en la que Ratzinger y Bergoglio, que sería su sucesor, ven juntos la final del Mundial de Brasil que Alemania le ganó a Argentina con un solitario gol de Mario Gotze. Jonhatan Pryce y Anthony Hopkins interpretaron a Benedicto XVI y al futuro papa Francisco, respectivamente. Benedicto golea a Francisco en visitas a España. Tres a cero, aunque ninguna pasó por Sevilla. La última, en 2011, a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el cura Lezama, de la Taberna del Alabardero, se encargó de la atención culinaria a la Curia.

Ratzinger eligió el nombre como tributo a Benedicto XV, un Papa cuyo mandato coincidió con la Primera Guerra Mundial. Fue quien nombró Pontificia a la hermandad matriz del Rocío de Almonte y este año se ha conmemorado el centenario de su nacimiento. También lo eligió por San Benito, patriarca del monacato occidental, patrono de Europa y de Castilblanco de los Arroyos y con un Pilatos impresionante de Castillo Lastrucci en el misterio que cada Martes Santo sale del barrio de la Calzada. Primero sin Pascual González.

Durante su Pontificado, Benedicto XVI hizo su particular Semana Santa. Además de las Encíclicas y viajes pastorales, entre 2007 y 2012 publicó tres libros sobre la vida de Jesús. En 2007, Jesús de Nazaret. En 2011, la segunda parte, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección (desde la Borruquita del Salvador hasta el Resucitado de Santa Marina); y en 2012, La infancia de Jesús.

El coetáneo de Gabo, Puskas y Kubala llevó el timón de la Iglesia durante casi ocho años (en los que nombró noventa cardenales) y lleva nueve al margen, desde que presentó su renuncia el 28 de febrero de 2013. No ocurría algo parecido desde 1294 con Celestino V. Hace casi siete siglos y medio. Dio un paso al lado. El solitario de San Buenaventura.

El año que nace, Martin Heidegger publica la obra Ser y Tiempo. Uno de sus filósofos de cabecera. Consumado pianista, en su cumpleaños oirá a Mozart. Su conferencia inaugural en la Universidad de Bonn versó sobre El Dios de la Fe y el Dios de la Filosofía. Parafraseando a su compatriota Bertolt Brecht, fueron a por la Fe y ahora van a por la Filosofía.

En abril de 1927 seguía vigente la ley seca contra el alcohol en Estados Unidos. En París se estrenaba la película Napoleón de Abel Gance. Benedicto XV rigió los destinos de la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial. Un Ratzinger adolescente se encontró con la Segunda. Mantuvo unas riquísimas controversias intelectuales con el filósofo Jürgen Habermas. No era el favorito para sustituir a Woyjtila en el Vaticano. Todas las papeletas se decantaron de su lado cuando en una de sus homilías habló de la dictadura del relativismo.

Cumple años el Sábado Santo, entre dos Soledades, la de San Lorenzo y la de San Buenaventura. Lo bautizaron un Sábado de Gloria en su Alemania natal. El mismo año que Ratzinger al Vaticano llegó Angela Merkel a hacerse con los destinos de Alemania… y de Europa.