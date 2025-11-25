Roban un traje del Niño Jesús de la Virgen de Consolación de Utrera

Una triste circunstancia que ha conmovido a todo un pueblo. La hermandad de Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, ha denunciado el robo de un traje perteneciente al ajuar del Niño Jesús de la Virgen de Consolación. Se trata de una pieza bordada en oro en tisú blanco. "Estos actos vienen dándose en los últimos meses, donde se han visto intentos de sustracción de otros elementos", ha lamentado la corporación, que se suma a la lista de hermandades y templos que han sido objetivo de los "cacos" durante estas últimas semanas, tanto en la capital como en la provincia.

El Niño de la Virgen portando el traje sustraído

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo día 23. En estas últimas horas está circulando por las redes sociales un vídeo perteneciente a las cámaras de seguridad del Santuario en el que se observa a un varón, vestido completamente de oscuro, con mochila pero con la cara al descubierto, deambulando por las estancias de la hermandad, deteniéndose en diferentes armarios, hornacinas y vitrinas, en actitud sospechosa. En un momento dado, abre uno de los roperos y sustrae el traje en cuestión, para acto seguido guardárselo en uno de los bolsillos del abrigo, mirando en todo momento a su alrededor para comprobar que se hallaba solo en la sala.

En declaraciones a este periódico, la hermana mayor, Elisabeth Alé, señala que no se pronunciará acerca de esas imágenes, que ya están en poder de la autoridad competente y confía en el trabajo y la fluidez de la investigación.