Vandalizan las marquesinas de la coronación canónica de la Sangre de Gerena

Una situación deplorable que, lejos de reducirse, permanece. La Hermandad de la Vera+Cruz de Gerena ha vuelto a expresar su malestar por el vandalismo continuado contra las marquesinas instaladas con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Sangre, elementos ubicados en diversas partes del pueblo y que anuncian este acontecimiento, previsto para el próximo 12 de septiembre.

Estos actos, "que atentan contra la imagen Titular de nuestra Hermandad, no son más que una muestra de incivismo y de falta de respeto hacia el sentir de los devotos de María Santísima, bajo la advocación de Sangre para los cruceros de Gerena. Estos hechos se han venido repitiendo desde la instalación de este mobiliario en el pasado mes de septiembre", señala la corporación.

Desde la hermandad "se está trabajando emprendiendo las acciones necesarias para esclarecer lo acontecido. Esperamos también que impere el sentimiento cívico y se respete la libertad de culto en nuestro pueblo, así como esperamos que estos desagradables hechos no ensucien uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Gerena, la Coronación Canónica de la Virgen de la Sangre", apostilla la nota.