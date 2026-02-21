Vía Crucis del Aljarafe en Itálica 2026: horarios, itinerarios y todos los detalles

Este sábado 21 de febrero se celebra el tradicional Vía Crucis penitencial dentro del Conjunto Arqueológico de Itálica, presidido por la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, titular de la Muy Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Stmo. Sacramento y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. del Rosario Coronada y Divina Pastora de las Almas, que se realizará en esta edición en unión de otras trece hermandades, procedentes del Aljarafe y de la capital hispalense, así como de otras ciudades de la provincia de Sevilla y de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Promovido y organizado por la Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Santiponce y con la participación del Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el Vía Crucis del Aljarafe, que alcanza este año su trigésimo quinta edición, está declarado ‘Acto de Interés Turístico de Andalucía’ desde año 2021 y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la colaboración institucional de la Diputación de Sevilla. Se trata de un evento con múltiples matices, que ha recibido palabras de elogio en el ámbito cofrade, como las del Cardenal Emérito de Sevilla: “un gran acto religioso, fruto de la más íntima piedad popular”, y que cuenta con reconocimiento como el ‘Giraldillo de Plata’ a su importante labor evangelizadora del Curso de Temas Sevillanos.

Todos los detalles

Antes del evento, a las seis de la tarde, en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica, se celebrará la Solemne Misa, cantada por la Agrupación Coral Ntra. Sra. del Rosario Coronada de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Santiponce, oficiada por Fernando Carranco Romanco, párroco de San Isidoro del Campo. A partir de las siete y cuarto de la tarde, se desarrollará ya el XXXV Vía Crucis de las Hermandades de Penitencia del Aljarafe Sevillano. Como es tradicional, las Cofradías participantes se integrarán en el cortejo procesional representadas por sus Cruces de Guía y faroles, al objeto de que cada Cruz presida una de las catorce estaciones de que se compone el acto.

Las estaciones penitenciales se llevarán a cabo en la misma arena del anfiteatro romano, accediendo el cortejo al Conjunto Arqueológico por la puerta principal del monumento (Avda. de Extremadura). Las puertas se abrirán a las 19:30h. y, por razones de seguridad y siguiendo el Plan de Autoprotección del yacimiento, el acceso al mismo estará limitado, por lo que habrá controles de aforo a la entrada del Conjunto Arqueológico y a la entrada al Anfiteatro.

La nota musical correrá a cargo de la Capilla Musical “Ntra. Sra. del Rosario”, que acompañará desde su salida al cortejo procesional con un repertorio de música barroca, que incluye la pieza completa de música de capilla, compuesta por distintos compositores, para el “Vía Crucis del Aljarafe”. Además, la Coral Polifónica de la Hdad. Sacramental y de la Vera Cruz de Valencina de la Concepción acompañará las distintas estaciones dentro del Anfiteatro Romano, iluminado artísticamente para la ocasión. Con el complemento, a través de un hilo musical instalado en el Anfiteatro para la ocasión, de los cantos gregorianos de los Monjes de Silos.

La Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, ejecutada a mediados del siglo XVII, atribuida por algunos estudiosos a la gubia de José de Arce, procesionará en andas, cargada con el madero, representando el pasaje evangélico de Jesús con la cruz a cuestas, iluminada por cuatro faroles y con un exorno floral formado fundamentalmente por claveles color cardenal, y lucirá la “túnica del pueblo”, túnica de terciopelo morado, bordada en oro en el Taller de Bordados de Antonio Roldán Nieto, llamada así por haber sido sufragada con los donativos de los hermanos y devotos con motivo de la entrega de la Llave de Oro de la Villa a esta Sagrada Imagen el pasado año 2024.

El programa de actos

El Programa horario previsto para el desarrollo de la presente edición del Vía Crucis será el siguiente:

18:00 h. - Celebración Eucarística previa al acto.

19:15 h. - Salida procesional del cortejo hacia la Ciudad Romana de Itálica.

20:25 h. - Entrada en el Conjunto Arqueológico de Itálica (puerta principal).

20:35 h. - Entrada en el Anfiteatro Romano y comienzo del Vía Crucis.

21:45 h. - Finalización del Vía Crucis en la arena del Anfiteatro.

21:00 h. - Despedida de las Hermandades participantes y salida del Conjunto Arqueológico

de Itálica subiendo por el Cardo Máximo, arteria principal de la ciudad.

22:35 h. - Oración, meditación y responso al paso por las puertas del Cementerio Municipal.

23:30 h. - Entrada en el Templo y cierre del piadoso acto.

El cartel anunciador del acto, editado con la colaboración de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Santiponce, es una obra fotográfica de Julio Alberto Martín García, con el título “Conquistando Itálica”. Hay que recordar que cada año, con motivo de este evento, la Hermandad organizadora convoca un concurso fotográfico, dotado con un premio en metálico de doscientos euros y la publicación de la fotografía ganadora en el cartel anunciador del acto del próximo año.

Sus orígenes

Los inicios de esta ‘estación de la cruz’ del Aljarafe se remontan al primer sábado de cuaresma de 1990, cuando la Hermandad organizadora lo realiza por primera vez en solitario y decide trasladar y hacer partícipe de la experiencia a otras hermandades de su entorno más cercano y, con el paso de los años, hacerlo llegar a toda la geografía nacional. Aunque en la historia de la ciudad italicense no se conocen martirologios cristianos, la simbología del Anfiteatro de Itálica evoca aquellos que tuvieron lugar en el gran Coliseo romano, haciendo que el entorno artístico y escultórico en el que se desarrolla la procesión lo conviertan en único en la geografía andaluza.

Este Vía Crucis que, como cada año se celebra recién estrenado el periodo cuaresmal, ha arraigado profundamente tanto en Santiponce como en la mayor parte de la provincia y la propia capital hispalense, para convertirse ya en tradición y pasar a formar parte de la propia historia de la imperial Itálica, como una de las más bellas manifestaciones religiosas, culturales y estéticas que se pueden contemplar cada año por estas fechas.