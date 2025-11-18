Casi 1.500 personas vacunadas contra la gripe en la primera jornada de la campaña semanal sin cita en el Área Sur

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha registrado unos resultados muy positivos en el primer día de la nueva campaña de vacunación sin cita frente a la gripe, que se llevará a cabo todos los miércoles de forma semanal. La iniciativa está organizada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.

Durante esta primera jornada, los 21 puntos de vacunación habilitados en la zona administraron un total de 1.497 dosis. Los centros de salud que participan en esta campaña son San Hilario, Montecillos, Doña Mercedes, Santa Ana-Las Portadas, Montequinto y Olivar de Quinto en Dos Hermanas; La Oliva, Las Beatas y Dos Paulino García Donas en Alcalá de Guadaíra; Ntra. Sra. de las Nieves y San Isidro en Los Palacios; Utrera Norte y Utrera Sur en Utrera; San Francisco y El Rancho en Morón de la Frontera; Lebrija; Las Cabezas de San Juan; Montellano y Coripe; Arahal y Paradas; y El Cuervo y Los Molares.

Entre los centros con mayor afluencia durante el primer miércoles sin cita destacan Utrera Norte, con 180 usuarios vacunados, seguido de La Oliva en Alcalá de Guadaíra con 175, y Utrera Sur con 153. Por municipios, Alcalá de Guadaíra lidera la lista con 362 personas vacunadas, seguida de Utrera con 333 y Dos Hermanas con 294.

La campaña de vacunación antigripal comenzó el pasado 30 de septiembre y se desarrolla cada año en Andalucía, al igual que en el resto de comunidades autónomas, coincidiendo con el inicio de la temporada otoño-invierno. Su principal objetivo es reducir la incidencia de enfermedades respiratorias, especialmente aquellas complicaciones graves que pueden afectar a las personas más vulnerables.

En los puntos habilitados se administrarán semanalmente vacunas frente a la gripe y/o Covid a quienes aún no se hayan vacunado y pertenezcan a los grupos prioritarios de la campaña. También podrán recibir la vacuna los convivientes de personas mayores de 60 años, niños menores de cinco años, embarazadas y personas con patologías crónicas.

El Servicio Andaluz de Salud ha publicado un listado con todos los centros de vacunación sin cita, indicando el municipio, el punto de vacunación y el horario en que estarán disponibles para la población.