El 2026 trae en Sevilla subidas de taxi y basura, pero baja el IBI y se mantienen las bonificaciones de transporte

En Sevilla el nuevo año 2026 trae subidas en el servicio de taxi y en la basura, con la nueva tasa de residuos que debe aprobar sin más demora el Ayuntamiento tras fracasar en su primer intento en 2025. Por contra, baja el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 1% (como en 2024) y se mantienen las bonificaciones que reducen un 40% el precio de los transportes urbanos e interurbanos (autobús, tranvía, Metro), a las que se suma el nuevo abono único de transporte para moverse en autobús interregional y en tren (Cercanías y Media Distancia) por el país.

A nivel estatal, suben las pensiones, el diésel de los turismos y el billete de avión, mientras los autónomos se libran de una nueva subida en su cuota, que se congela.

La novedad para los conductores de toda España es el pago de la nueva baliza de señalización V16, de uso obligado desde el 1 de enero. Se puede adquirir desde 28 euros y podrá usarse conjuntamente con los antiguos triángulos de emergencia para aumentar la seguridad vial, tras el reciente cambio de opinión de la DGT motivado por las críticas de la Guardia Civil de Tráfico y la asociación unificada de este cuerpo.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de Sevilla añade dos nuevas bonificaciones. Una bonificación es para abaratar las obras de accesibilidad (por ejemplo instalación de ascensores o rampas) suprimiendo la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas. Otra bonificación es para las reformas de los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, que se amplía del 80% al máximo legal permitido (95%). Se congelan los demás impuestos,, tasas y precios públicos en Sevilla.

Otro cambio en la ciudad aprobado por el gobierno de José Luis Sanz afecta a la zona azul, el aparcamiento regulado en superficie, que crece con seis nuevas calles en el entorno del Prado y de Pirotecnia para ampliar la rotación de vehículos en estos puntos con alta concentración de oficinas. Las seis nuevas calles incluidas en la ordenanza sobre la tasa por estacionamiento regulado de vehículos en superficie son Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans. La medida no supone un perjuicio para los residentes que dispongan de abono mensual y viene motivada por la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas por la obra del Metrocentro y distintas obras del entorno.

También entra en vigor la exención de la tasa de derechos de exámenes a las personas víctimas de violencia de género y del terrorismo, así como a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial. También se aplicará desde el 1 de enero una reducción del 50% sobre las cuotas previstas en favor de los miembros de las familias numerosas de categoría general.

Tasas de la Gerencia de Urbanismo

En la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos entra en vigor una nueva tasa por tramitación de licencias para actividades ocasionales de naturaleza lucrativa, tales como espectáculos, atracciones, actos publicitarios, con una escala de precio, según aforo y duración de la actividad a desarrollar. Quedan excluidas de la nueva tasa, las entidades de interés general sin ánimo de lucro y las hermandades.

Transporte público

En transportes, el autobús urbano y el tranvía que gestiona Tussam cuenta con la prórroga de la bonificación del 40% para las tarjetas multiviaje y las tarjetas personalizadas que aplican el Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla. Esta misma bonificación del 40% se prorroga en el Metro y los autobuses interurbanos sobre los títulos multiviaje y abonos, es decir, a través de la tarjeta verde del Consorcio, el bono del Metro y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos. gracias a las aportaciones del Gobierno central (20%) y de la Junta (20%).

Los beneficiarios de la Tarjeta Joven de Transporte pagarán lo mismo por el billete que en 2025. Los menores de 15 años disfrutarán de la gratuidad en el transporte público, mientras que los jóvenes entre los 15 y los 30 años tendrán un descuento adicional del 50%, que se suma al que ya tenía la propia Tarjeta Joven. Estas dos iniciativas se financian por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, salvo los descuentos que ya aplicaba previamente el Gobierno andaluz con la Tarjeta Joven.

El taxi se encarece por cuarto año consecutivo

El taxi vuelve a subir en Sevilla por cuarto año consecutivo. En 2026 se cobrará por primera vez un suplemento de 5,81 euros por los trayectos a la prisión Sevilla I (en la carretera de Torreblanca a Mairena del Alcor) y a la factoría Heineken (al borde de la SE-40). Se mantienen los suplementos por 5,81 euros al servicio de control de vuelo del aeropuerto y a CASA San Pablo.

La subida de precios alcanzará porcentajes de hasta el 5% en la carrera mínima (tarifa 1), que pasa de los 4,40 euros a los 4,62 euros. Las tarifas 2 y 3 de la carrera mínima también suben en torno al 3,5% al pasar de 5, 47 euros a 5,66 euros (tarifa 2) y de 6,85 euros a 7,09 euros.

Nueva tasa de residuos urbanos

Con varios años de retraso, el Ayuntamiento debería aprobar y aplicar en 2026 a los sevillanos la nueva tasa de residuos urbanos que permitirá recaudar los 40 millones que le cuesta a la ciudad la gestión integral de la basura.

El gobierno de Sanz ha intentado sin éxito durante dos años consecutivos aprobar la ordenanza fiscal de la nueva tasa de residuos que impone la ley española de economía circular, y no le queda otra que intentar este año tratar de sacar adelante la ordenanza que regula esa tasa con los grupos de la oposición PSOE, Vox y Con Podemos-IU.

Autónomos: cuota congelada

La presión fiscal a los autónomos se congela. El Gobierno ha renunciado a subir entre 11 y 206 euros al mes, según el tramo de ingresos, la cuota a los autónomos para 2026. Así lo ha incluido en el Real Decreto-ley para el mantenimiento del escudo social aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado.

Revalorización de las pensiones un 2,7%

Las pensiones contributivas se revalorizan en 2026 en torno a un 2,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. La revalorización supone unos 572 euros adicionales al año para las personas con pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales. Este incremento beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo índice. La pensión media de jubilación se sitúa en 1.511,5 euros mensuales

Diésel más caro

El gasóleo A que usan los turismos se encarece para equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. Llenar un depósito de 50 litros se calcula que será 5,67 euros más caro, lo que supone 11 céntimos más por litro. La subida del impuesto general del diésel reportará unos 1.500 millones adicionales a la recaudación y es vital para cuadrar los números del Gobierno. La Comisión Europea ha dado ultimátum a España para llevar a cabo la equiparación y obtener estos recursos. El retraso de España en aplicarlo supuso mermar en 460 millones de euros el quinto desembolso de fondos europeos,

En 2027, debido al nuevo impuesto europeo, se encarecerá el repostaje con diesel y con gasolina.

Sube el billete de avión

El nuevo año trae una subida del 6,44% de las tarifas que Aeropuertos Españoles (Aena) cobra a las aerolíneas por utilizar sus terminales, pistas, pasarelas y los controles de seguridad, lo que supone 0,68 céntimos por pasajero, una medida aprobada por Competencia (CNMC). Este incremento implica que, a partir de marzo, los billetes de avión se encarecen un poco. En la última década una restricción legal limitaba el aumento de las tarifas, algo que ya no sucede.