Más de 30 entidades piden justicia para Mamouth

Hace poco más de un mes Mamouth Bakhoum, un ciudadanosenegalés de 43 años que era mantero en el centro de la ciudad, moría ahogado al arrojarse al Guadalquivir cuando huía de la Policía Local. El pasado 23 de enero el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla acordó el archivo provisional de la causa. La decisión no ha sido bien recibida por la Federación de asociaciones senegalesas de Sevilla, que convocoron ayer una manifestación homenaje al fallecido a la que se sumaron una treintena de entidades.

Unas doscientas personas partieron sobre las 17:30 desde el muelle de Nueva York, el lugar en el que los bomberos rescataron el cuerpo sin vida de Mamouth, para reclamar justicia y la reapertura de la investigación. Según la Federación de asociaciones senegalesas de Sevilla, el auto fue notificado al hermano del fallecido “en el mismo momento en que se le permitió acceder al expediente, por lo que no tuvo posibilidad de proponer otras pruebas a las ya recabadas”. La federación de asociaciones senegalesas considera que se debería también investigar por qué razón las emergencias sanitarias “fueron requeridas en torno a 50 minutos después de que cayera al río”.

El portavoz de la federación senegalesa de Sevilla, Elhadji Medoune, explicó que la manifestación, además de un homenaje a “nuestro querido hermano Mamouth “ es para exigir una investigación sobre su muerte. “Queremos alzar nuestras voces porque no queremos que la muerte de nuestro compañero se cierre de esta manera, que siga investigándose porque la vida la vida de las personas negras también importan”. Están dispuestos a seguir con más acciones de este tipo si no se reabre la investigación.

La convocatoria ha reunido a más de 30 colectivos. Teresa Escobar, del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, recordó que Mamouth vivía en Los Pajaritos desde hacía siete años y “no puede dejarse pasar la muerte de un ciudadano que vive en Sevilla y que fallece ahogado en el río y que no se investigue judicialmente. Mamouth ha fallecido intentando buscarse la vida como ha podido”.

Por otro lado, Manuel Martínez, integrante de de Solidaridad Internacional de la plataforma Somos Migrantes, añadió que lo sucedido con Mamouth Bakhoum se debe explicar “y buscar responsabilidades”.

Durante el recorrido, se pudieron oír proclamas como “Mamouth, hermano, nosotros no olvidamos” o “Ningún ser humano es ilegal” y cantos al nombre de Dios, algo que se suele entonar cuando algo les duele o entristece. Una de las primeras paradas fue ante el edificio de la Audiencia en el Prado de San Sebastián. “Pedimos justicia para nuestro hermano y pedimos que se investigue y que se reabra este caso porque sabemos que no es correcto lo que nos dicen. Tenemos fe en lo que sabemos porque la investigación que han hecho, para nosotros no es correcta. Nadie puede morir en el vano ahí en el río Guadalquivir y que se quede así”, explicaron.

Los manifestantes recordaron que el fallecido tenía una hija de un año de edad y una familia en Senegal que dependía económicamente de él. “Si fuera un cuerpo blanco, en este caso no se hubiera archivado. Muchos somos inmigrantes pero somos españoles tanto en los papeles como en nuestras costumbres y nuestra forma de hablar; algunos tenemos el acento andaluz, un negro de Senegal con el acento andaluz, y reivindicamos que se reabra este caso porque la familia ni nosotros nos vamos a parar “, afirmaron.