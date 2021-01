Antonio Muñoz: "No se trata de bloquear las viviendas turísticas, sino ordenarlas"

El delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha insistido este miércoles en que la propuesta de modificación del PGOU para regular las viviendas con fines turísticos no tiene efectos retroactivos y, por tanto, no afecta a todos los que estén ya dados de alta, y ha destacado que no se trata de bloquear el sector sino de "regularlo y ordenarlo" desde un punto de vista urbanístico, tal y como ocurre en otras ciudades. Es su respuesta a las declaraciones realizadas por la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), que apunta que el Ayuntamiento intenta paralizar la actividad de este sector y que ha adelantado que emprenderá acciones legales si la regulación municipal sale prospera.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado esta semana una ronda de contactos con los distintos sectores turísticos para explicar sus intenciones antes de elevar la regulación al Pleno municipal de febrero. Los primeros en dar su opinión han sido los hoteleros y está prevista ya una cita con la citada asociación la próxima semana.

"Éste es un debate en el que venimos trabajando desde hace años y que viene a definir el marco urbanístico para el desarrollo de la actividad de las viviendas turísticas en Sevilla para lograr un equilibrio dentro del sector turístico, una mejor convivencia y disminuir el impacto que tiene este fenómeno sobre el precio de la vivienda en determinadas zonas. Es el momento de fijar esta regulación porque venimos de varios años de crecimiento de los pisos turísticos coincidiendo con el mejor momento de la ciudad en cuanto a la llegada de visitantes. La continuidad de todos esos está garantizada, y ahora tenemos que preparar a Sevilla y definir el modelo turístico que vamos a tener cuando se consiga la reactivación. Y para eso es fundamental lograr un equilibrio en la oferta de la ciudad y garantizar una adecuada convivencia entre el uso residencial y los fines turísticos especialmente en determinados barrios", ha explicado Muñoz.

Antonio Muñoz "Una vivienda turística en la que se desarrolla una actividad económica no puede ser igual, y cumplir los mismos requisitos y las mismas condiciones de carácter urbanístico que una residencia habitual de una persona"

El gobierno municipal insiste en que actuará con toda la seguridad jurídica y recuerda que ha recabado informes jurídicos específicos, analizado todas las experiencias de otras ciudades, evaluado la última sentencia sobre la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao y consultado con otras administraciones en un ambito de colaboración. "Éste es un paso que tienen que dar todas las ciudades, y el mejor momento para definir el modelo turístico de la reactivación es ahora. Por eso es ahora cuando hay que regular el sector", ha apuntado Muñoz.

El delegado, además, ha explicado que se está siguiendo toda la tramitación administrativa con la máxima trasnparencia y participación, y subrayó que hay un punto de partida unánime de la comisión de reactivación que reclamó al gobierno de la ciudad la regulación de las viviendas turísticas tras un proceso de análisis y debate de la situación y tras escuchar a todos los agentes del sector turístico, incluidas las asociaciones de gestores de viviendas con fines turísticos.

El proceso ya está en marcha. Una vez que la modificación del PGOU anunciada como primer paso se apruebe inicialmente en Consejo de Gerencia de Urbanismo y en el Pleno se abrirá un nuevo periodo de participación e información pública en el que todos los sectores afectados ya con una propuesta firme podrán realizar aportaciones, sugerencias y alegaciones. "Ha habido diálogo y habrá diálogo, pero hay que regular urbanísticamente esta actividad porque es un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años y que no está recogido en el PGOU. Una vivienda turística en la que se desarrolla una actividad económica no puede ser igual, y cumplir los mismos requisitos y las mismas condiciones de carácter urbanístico que una residencia habitual de una persona. Por eso queremos regularlo y ordenarlo".