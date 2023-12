Cierra la discoteca de Sevilla Este en cuya puerta hubo un tiroteo

Los vecinos de Sevilla Este informaron ayer de que la discoteca Living, en cuyas puertas hubo un tiroteo el pasado mes de octubre, ha cesado su actividad. Así lo indicó la asociación Aveses12, una de las que más presión ha ejercido para que este negocio cerrara sus puertas en Sevilla Este.

"En nuestra agrupación hemos sido conocedores desde hace varias semanas de que el arrendatario de la discoteca tenía intención de cerrarla, hemos querido ser prudentes y esperar a que esto fuera una realidad. Gracias al esfuerzo realizado por todos, podemos decir que se ha conseguido", apunta el mensaje enviado por el presidente de la entidad, Manuel Moreno.

Los vecinos agradecen esto a los distintos partidos políticos, a la Policía Local y la Policía Nacional, “que tanto nos han ayudado”, y especialmente a los máximos responsables del distrito y al alcalde “por su implicación y resolución de este tema”. El Ayuntamiento denegó la licencia de espectáculos a la sala tras el tiroteo.

A pesar de esta satisfacción, los residentes no están conformes del todo, ya que su objetivo no es otro que en ese local no se instale otra discoteca. Para ello seguirán insistiendo con acciones y movilizaciones. El 27 de octubre, un hombre resultó herido grave tras recibir varios disparos a las puertas de este negocio, ubicado en la calle Emilio Lemos. Algunas de las balas impactaron en la fachada de bloques cercanos y en comercios próximos.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre estos hechos, sin que hasta el momento haya sido detenido ninguna persona. Todo apunta a una pelea derivada de un robo anterior, que se inició en la discoteca y poco después continuó a tiros fuera del negocio. Este episodio desató la indignación de los vecinos de la zona, que ya venían alertando de los problemas cívicos que provocaba habitualmente la sala de fiestas.

Unos días después del tiroteo, decenas de vecinos se concentraron en la puerta del establecimiento para pedir el fin de la actividad de la discoteca. "Fuera pistoleros de nuestros barrios", coreó el grupo de residentes.