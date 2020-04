Coronavirus en Sevilla: las residencias de mayores con casos confirmados superan la decena

Si hay algo claro sobre el Covid-19, a falta de investigaciones sobre otros aspectos, es que es especialmente letal con las personas mayores y de ahí que estén siendo numerosos y graves los brotes registrados en residencias de ancianos de todo el mundo.

Se está evidenciando también en Sevilla, donde la lista de centros con casos positivos empieza a ser larga, así como el número de fallecidos que podría rondar ya el medio centenar.

Este mismo lunes, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado la muerte de hasta 24 personas "posiblemente ligadas directamente" al coronavirus en la residencia Joaquín Rosillo, de San Juan de Aznalfarache, uno de lo primeros casos que se conoció y donde se han contabilizado 79 pacientes con el virus.

Ello ha llevado a la Junta, como ocurrió con otra residencia en Los Bermejales de la capital, a intervenirla.

Hasta 30 pacientes de la residencia Joaquín Rosillo han sido llevados también al hotel Ilunion Alcora, medicalizado y adaptado para acoger a estas personas.

Al margen de ese caso especialmente grave, en Sevilla hay hasta el momento otra decena de residencias que han registrado casos positivos, que suman, aproximadamente, cerca veintena más de fallecidos confirmados hasta el momento.

Se han registrado casos en residencias de Arahal (dos fallecidos, 24 positivos en la residencia Madre Encarnación); Paradas (un fallecido, siete positivos en el centro San Inocencio); El Viso del Alcor (tres fallecidos y, de momento, cinco trasladados desde la residencia San Pedro Nolasco al Hotel Alcora); Lebrija (cinco personas nonagenarias han muerto tras contraer Covid-19 y hay 18 ó 19 positivos más entre los residentes, además de cuatro trabajadores).

También ha fallecido una persona en la residencia de El Cuervo, donde ha habido hasta el momento tres positivos. Igualmente, ha habido casos en la residencia de Herrera (donde ha habido un positivo, asintomático).

En Dos Hermanas, en la residencia gestionada por la Junta de Huerta Palacio también hay un caso positivo de Covid-19 confirmado en un residente, con Alzheimer, y lo tienen al menos dos trabajadores.

En la comarca del Aljarafe, el caso aparentemente más grave que ha trascendido es ese de la residencia Joaquín Rosillo, de San Juan de Aznalfarache.

En la capital, también se han dado brotes con un número importante de contagiados en la residencia Nuestra Señora de la Consolación, situada en la Avenida de Coria, con al menos dos fallecidos y 36 contagios.

También falleció una mujer, el pasado 24 de marzo, en la residencia de San Juan de la Palma, que gestiona Geron.

En la capital, Salud se tuvo hacer cargo además de la residencia de mayores Fundomar, en el barrio de Los Bermejales, en la que a fecha del 1 de abril habían dado positivo 113 residentes, el 69% del total, además de una docena de profesionales. Hay constancia de más de un fallecido.

Opacidad y falta de medios

Se trata de casos que han trascendido a los medios de comunicación pero que, según el presidente de la Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores, Martín Durán, no son los únicos y ha arremetido contra la falta de información al respecto, además de la escasez de recursos.

"La situación es de vergüenza", ha señalado, y lamentado que con el tema de las residencias de mayores también se esté improvisando.

¿Qué es lo que se debería haber hecho o comenzar a hacer desde ya para atajar estos focos? Durán señala que conociendo la peligrosidad del virus en residencias, se deberían haber realizado test a los trabajadores y los residentes que hayan estado hospitalizados por cualquier otro motivo, porque son las dos vías de que el virus llega a las instalaciones, una vez que se suspendieron las visitas de familiares.

"Es fundamental", insiste. Y una vez con los resultados, "hay que sacar a los positivos de las residencias", en espacios habilitados, como el Alcora. Porque aunque se aísle a los residentes con síntomas en distintas plantas, por ejemplo, hay servicios comunes, como las comidas.

Pero el presidente de la FOAM recuerda algo que ya se conoce: no hay test ni para las residencias ni para otros muchos sectores vulnerables de la población. Como ejemplo, cita lo que les comentó la enfermera de enlace con el SAS en una de las residencias propias de la organización, cuando le preguntaron por los test que habían llegado según lo publicado en la prensa. Según Martín Durán, les trasladó que no los había y que no saben cuándo estarán disponibles.

Los datos de fallecidos, según estima la organización, son elevados y mucho más altos que los que se conocen por los medios de comunicación. También señala que cuando la persona ha fallecido con síntomas pero no ha dado tiempo a realizar el test o conocer lo resultados, no está contactando como víctima del Covid-19.

Sin embargo, Salud sí indica en esos casos que hay que seguir los protocolos de inhumación fijados para los casos positivos.

En el plano positivo de todo esto y frente al temor de muchas familias porque sus mayores hayan sido trasladados al centro medicalizado del Alcora, el presidente de FOAM asegura que también se han producido allí algunas altas.