"Crisis de ansiedad" y quejas por falta de personal, en el trasfondo de la alerta de Magrudis

"El gobierno de Juan Espadas no escucha ni a la oposición ni a sus trabajadores". Con esta contundente declaración ha denunciado este viernes la concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Ana Jáuregui, la situación en la que se encuentran los funcionarios del servicio municipal de Protección Ambiental, tras declaraciones de los funcionarios ante la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Magrudis. Un departamento donde, según el PP, se ha pasado de 18-19 trabajadores "a sólo tres" y en el que se "acumulan cajas de expedientes sin revisar ni registrar", generando "graves situaciones de inseguridad, como la ocurrida con Magrudis".

"La actividad desarrollada por Magrudis fue solicitada por el titular por un procedimiento que no correspondía y no se detectaron los errores. El gobierno de Espadas no revisó el expediente hasta que saltó la crisis por listeriosis que ha costado la vida a varias personas", denuncia la edil. "El expediente de Magrudis estaba almacenado sin registrar y fue revisado una vez saltó la alerta, detectándose los errores que presentaba tanto en forma como en fondo", ha añadido.

"Este Ayuntamiento tiene la característica común de usar la vía de urgencia ante situaciones de máxima gravedad y sigue sin corregir esta mala gestión a pesar de la situación vivida por el caso Magrudis", ha denunciando la concejal.

Jáuregui ha denunciado en rueda de prensa la "irresponsabilidad política" del gobierno de Juan Espadas ante unas condiciones laborales que considera "inadmisibles" y de las que asegura existen quejas de los empleados desde hace años sin obtener una respuesta. "La carga de trabajo en el área de Protección Ambiental ha llevado a situaciones laborales que generan crisis de ansiedad", asegura. La edil ha denunciado el "desmantelamiento" que sufre este área en la que manifiesta se ha pasado "de 18-19 trabajadores a sólo tres" así como que existan escritos de funcionarios solicitando más personal alertando de la situación antes del caso Magrudis. "La falta de personal es una circunstancia que se ha comunicado en numerosas ocasiones y de forma periódica, por los propios trabajadores al Servicio de RRHH y a los responsables políticos", afirma.

La edil del PP ha trasladado esta misma situación a la Gerencia de Urbanismo, donde asegura se están dando licencias de obras para actividades, solicitadas por particulares, "sin comprobar que se ha solicitado la calificación ambiental por parte del titular o promotor, como pueden ser: Apartamentos turísticos, hoteles, restaurante, bares, actividades industriales entre otras, etc". En esta mis área denuncia que haya actualmente "unos 800 expedientes sin revisar acumulados en habitaciones" por un problema de "desconocimiento de competencias" entre las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, tras la integración de la primera en la segunda.

"Dentro de este grupo, hay actividades como pueden ser las sometidas a calificación ambiental, que pueden conllevar posible riesgo o peligros potenciales para las personas, siempre que no se efectúe un control de las mismas", denuncia.

Ante esta situación, desde el Grupo Popular reclaman al Ayuntamiento que "trabaje y saque los expedientes empolvados de las áreas de Urbanismo y Portección Ambiental para evitar que salten a la luz otras casos Magrudis". "No entendemos que el Ayuntamiento no actúe ante esta situación de desamparo de sus propios trabajadores. No sé qué más debe pasar, para que el señor Espadas evite de una vez este caos y se ponga a trabajar en serio. Nos preocupa y nos ocupa que se produzcan casos similares a otros Magrudis o como el conocido Madrid Arena", ha concluido.