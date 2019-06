Detenido un joven en Triana durante la llegada de la Hermandad del Rocío

Este jueves, en el regreso del Simpecado la Hermandad del Rocío del barrio de Triana, un joven fue detenido por la policía nacional, cuando las carretas se despedían de la Virgen en la intersección de la calle San Jacinto con Pagés del Corro. Según testigos presenciales, este hecho hizo que el cortejo quedase sin presencia policial durante unos minutos.

Delante de la carreta, acompañando a la Virgen, iba J.P., de 22 años, cuando al girarse ésta, y recibir así los honores del resto de carretas, la policía nacional abría un hueco para dejar expedito el cruce. En este momento, según relata el joven a Diario de Sevilla, un policía se dirigió a él "empujándome y metiéndome los dedos en las costillas. Le dije que por favor no me hiciera daño, y le aparte la mano". Fue entonces cuando al darse la vuelta, sorprendido por la espalda, uno de los agentes "me agarró por el cuello y me dio un rodillazo en la entrepierna, tirándome al suelo para ponerme las esposas".

En ese instante, al encontrarse muy próximo a la carreta del Simpecado, la junta de gobierno y numerosos devotos y hermanos presenciaron la escena. Parte de los presentes intentaron ponerse del lado del detenido, siendo éste finalmente llevado con grilletes en el vehículo policial hasta la comisaría de Blas Infante, donde ha pasado la noche en los calabozos. A las once y media de la mañana, aun en estado de shock, ha quedado en libertad y ha pasado a declarar lo sucedido en el juzgado del Prado de San Sebastián. El joven romero afirma que la junta de gobierno "en todo momento estuvo a mi lado" y que "van a tomar cartas en el asunto".

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado dicha detención por "atentado, resistencia y desobediencia" a la autoridad.