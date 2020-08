Espadas, dispuesto a apoyar a la Junta si pide al Estado fondos para el metro e impulsa el diálogo

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha ofrecido a la Junta de Andalucía su apoyo para solicitar al Estado fondos para sufragar parte de la Línea 3 de metro cuando la Administración regional defina la financiación de esta infraestructura.

"Creo firmemente que este gobierno municipal está demostrando que, con la cooperación institucional, el diálogo y el respeto entre instituciones, se avanza mucho más que utilizando la confrontación como sistema para la gestión política", ha dicho Espadas en una entrevista. Así, hace referencia al "desbloqueo" con la Junta de Andalucía de la ampliación de las líneas del metro, así como de la Ciudad de la Justicia.

En este contexto, el regidor indica que, de momento, la Junta no ha trasladado al Ayuntamiento nada respecto a la financiación del metro y que tampoco le consta que lo haya hecho al Estado. "No he escuchado a la Junta de Andalucía pedir una reunión para hablar de la financiación del metro al Ministerio de Transportes ni le he escuchado petición concreta alguna", agrega.

Recuerda que en su momento ya le trasladó a la Junta un planteamiento de financiación, incluyendo también al Ayuntamiento y al Estado, y deja claro que va "a estar ahí también para ayudar, igual que en el mandato anterior". Al hilo de ello, recuerda que el portavoz del PP, Beltrán Pérez, "expresamente pidió y votó para que el Ayuntamiento no pusiera un euro de financiación en relación con el metro, por lo que tendrá que dar explicaciones al respecto".

Por el contrario, ha destacado el apoyo encontrando en la Consejería de Fomento respecto al metro, de la mano de su titular, Marifrán Carazo, quien "se ha tomado muy en serio el proyecto y va a contar en este caso con mi ayuda y apoyo para que la Administración del Estado también colabore con esa financiación".

Ciudad de la Justicia

De otro lado, pone como ejemplo de ese diálogo desarrollado la Ciudad de la Justicia ante "la oportunidad de ubicar el equipamiento en un lugar ya construido". "La convergencia en un objetivo entre dos Administraciones generó, de manera inmediata, la justificación de un tramo de la Línea 3 de Metro, que no estaba entre las prioridades ni de la Junta ni de nadie que quisiera financiar desde el punto de vista de la realidad y de la rentabilidad social y económica del tramo sur de la línea".

Espadas indica que la "lealtad" ha conducido a que se planteara reanudar las obras de la Línea 3 de Metro por el norte, ya que era el tramo que justificaba la rentabilidad económica y social, mientras que ahora la Junta aborda también el tramo sur. "Lo sabe la consejera de Fomento, el consejero de Justicia y el alcalde de Sevilla, pero el único que no parece saberlo es el portavoz municipal del PP", advierte.

Destaca que ese tramo sur va a beneficiar a Bellavista, Jardines de Hércules, Bermejales, Barriada Elcano y a todos los desarrollos urbanísticos que va a haber en el entorno del complejo de la Ciudad de la Justicia o del Centro Comercial Lagoh. "Justamente todo eso es lo que hace viable la licitación del tramo, pero no otra cosa", matiza, añadiendo que se procurará "al sur de la ciudad un mejor equipamiento y mejores infraestructuras".

"Tenemos que ponernos de acuerdo en cualquier cuestión de interés general de la ciudad y ser capaces de dejar al margen otro tipo de controversias políticas, que puedo entender a la oposición porque lógicamente hace su trabajo, pero la verdad es la verdad y los demás es mentira o ruido", sentencia.