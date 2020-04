Esteban Ruiz Ballesteros: “La UPO necesita un golpe de timón y reilusionar a la gente”

La Universidad Pablo de Olavide tenía previsto celebrar sus elecciones a rector en estos días de primavera pero la crisis del coronavirus ha paralizado todo el proceso. Las universidades andaluzas han decidido que los estudiantes no vuelvan este curso a las aulas y que lo que resta de año académico se desarrolle de manera virtual. Esta situación complica más aún la celebración de las elecciones en la UPO, que no podrán celebrarse como mínimo hasta este otoño.

Un día antes de la declaración del estado de alarma y de que la vida de todos los sevillanos cambiara radicalmente, el catedrático Esteban Ruiz Ballesteros (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1966) confirmó a este periódico su deseo de presentarse a las elecciones y sustituir a Vicente Guzmán en el cargo.

El catedrático Esteban Ruiz, junto a un grupo reducido de profesores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) comenzó hace un año a desarrollar un proyecto universitario que se basa en "refundar muchas de las bases que ha identificado y que ha dado sentido a esta universidad pública en sus 25 años de historia". Hoy este proyecto, "que va más allá de un programa meramente electoral", lo apoyan una treintena de docentes.

"Todos en la UPO saben que hay un grupo de profesores que trabajan desde hace más de un año en una candidatura”

"Todos en la Universidad saben que hay un grupo de profesores que trabajaban desde hace tiempo en una candidatura para las elecciones a rector. Es una decisión muy meditada y trabajada", señala Esteban Ruiz, catedrático de Antropología Social. "La UPO precisa de una reflexión profunda de cara a un futuro largo. Necesita un golpe de timón, reilusionar a la gente. En los últimos tiempos ha habido bastantes problemas de comunicación y de cohesión de la comunidad universitaria”.

Pese a esta desilusión y apatía de la comunidad, "que se debe a la propia inercia y deriva de la universidad en general", la UPO "ha dado una vez más muestra de su capacidad de acción" y "hemos trabajado todos de manera súper coordinada" para hacer frente a la actual crisis sanitaria. El coronavirus ha actuado en la Olavide estos días como "un revulsivo".

Esteban Ruiz cuenta con una amplia experiencia en gestión universitaria. Doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla (1995), es director del departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la UPO desde 2013. Ha sido responsable de la política de profesorado en la UPO entre 2001 y 2009, primero como director general de profesorado y, posteriormente, como vicerrector de Profesorado con los rectores Rosario Valpuesta, Agustín Madrid y Juan Jiménez. Anteriormente también desempeñó el puesto de secretario del departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales y fue coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la UPO (2013-2017). En 2010 le fue concedida la Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide.

Ruiz reconoce que su papel como vicerrector durante casi una década le hace especialmente sensible a los problemas relacionados con la plantilla.

"Nuestro reto número uno es ser capaz de acabar con la lista de espera de profesores acreditados que demandan una plaza estable. Esta es una circunstancia especialmente dolorosa y muy problemática que ahora tiene la UPO", señala el catedrático, que destaca de su equipo su "fuerte sentido institucional".

"Nuestro reto número uno es acabar con las listas de espera de docentes acreditados que demandan una plaza estable"

"La actual tasa de reposición, en base a los puestos que quedan vacantes, nos perjudica al ser la UPO una universidad joven. Esto es inaceptable e inadmisible y hay que luchar para que esto cambie", continúa Ruiz. "La primera vez que fue vicerrector de Profesorado, en la UPO había unos 200 docentes y con el proceso de crecimiento que aplicamos llegamos a los mil que hay ahora. Este tipo de temas me cogen muy de cerca y soy muy sensible a ellos. Quizás en otras cosas menos, pero esto me lo conozco bien".

Esteban Ruiz hace también hincapié en los problemas de promoción del Personal de Administración yServicios (PAS). "Estamos por debajo de la media de las universidades andaluzas en el número de PAS por profesor.Esto hay que solucionarlo".

Otro de los puntos débiles de la UPO es el relacionado con las infraestructuras. En esta universidad existen edificios sin rehabilitar desde los años 80, cuando estos terrenos aún pertenecían a la desaparecida Universidad Laboral. "El campus de la Olavide no está todavía terminado. Son necesarias nuevas infraestructuras de diferentes niveles, como deportivas. Hay partes en el campus que están pendientes de adecuación y restauración. Algunos de ellos ni siquiera se puede utilizar. Esto tiene que ver una vez más con la condición de la Olavide de su excepcionalidad", señala el precandidato. "La anterior crisis económica nos afectó mucho. Llegó cuando aún no habíamos terminado de adecuar nuestras infraestructuras. Debemos conseguir de alguna manera una sensibilidad especial por parte de las Administraciones que nos permita terminar lo que empezamos".

En cuanto a la gestión llevada a cabo por el actual rector de la UPO, Esteban Ruiz opina que el mandato de Vicente Guzmán "ha tenido sus luces y sombra, como tendrá cualquier tipo de gobierno que tenga la Universidad" y aplaude la labor de Guzmán y su equipo en la recuperación económica de la UPO. "Tengo un respeto absoluto por su trabajo y su labor y por el rumbo que supieron darle a la universidad cuando hace ocho años se hicieron cargo de ella, pero hay mucho que mejorar y muchos problemas achacables, en líneas generales, a la propia inercia y deriva de la universidad en general", señala Ruiz.

Este catedrático de Antropología Social y su equipo pretenden involucrar en su proyecto a toda la comunidad universitaria y esto pasa, en primer lugar, por movilizar a todos los sectores para que participen en las próximas elecciones a rector, aún sin fecha a causa del coronavirus. "No vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para llegar, especialmente, a los alumnos, tradicionalmente los menos participativos en los diferentes procesos electorales. Nuestro reto no es tanto que los estudiantes apoyen nuestra candidatura, sino que participen y hagan suyas las elecciones a rector”, señala Ruiz.

El precandidato reconoce que, debido a la actual crisis sanitaria, se han suspendidos todos los trabajos y las dinámicas que hasta ahora su equipo estaba llevando a cabo. "Hemos replegado nuestros esfuerzos hacia nuestras obligaciones docentes y de gestión", explica Esteban Ruiz. "El trabajo que hemos hecho hasta ahora es totalmente válido pero cuando todo vuelva a la normalidad tendremos que replantear nuevas preocupaciones y necesidades".