Línea 3 del Metro: la ministra de Hacienda ratifica a Espadas que el Estado dará financiación

La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha ratificado este viernes en una reunión con el secretario general del PSOE andaluz y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, que el Gobierno central financiará la línea 3 del Metro en su tramo Norte, que es el primero que se va a construir de la ampliación del Metro de Sevilla.

"La ministra me ha trasladado una vez más, me ha vuelto a reiterar, lo que me dijo cuando yo era alcalde de Sevilla: el firme compromiso del Gobierno de España con la línea 3 del Metro, que también con el ministro José Luis Ábalos se dijo", recalcó Espadas tras la reunión. Se ha hablado de la línea 3 del Metro en un momento crucial, ya que la Junta de Andalucía tiene listo el proyecto constructivo del tramo Norte por el que empezará la obra de ampliación.

Espadas ha ratificado también que la ministra de Transportes vendrá a Sevilla, pero no ha dicho si será el 26 de enero, como dijo el alcalde Antonio Muñoz. "En los próximos días cuando la ministra de Transportes (Raquel Sánchez) venga a Sevilla, en unas semanas será el momento de fijar el protocolo y se negocie porque ahora llega el momento de la negociación y de saber cuándo se puede contar con fondos y así concretar los plazos de ejecución de la obra".

El también candidato del PSOE andaluz pide a la Junta que "tire para adelante y licite la obra de la línea 3 que es lo que esperan los sevillanos" porque "el Gobierno de España no discute la financiación (del Metro)".

En efecto, el plan de la Junta es licitar con dos millones de euros las primeras obras esta misma primavera: el ramal técnico que conecta los talleres y cocheras con el resto de la línea 3.

Espadas recrimina al Gobierno andaluz que siga abonado en la confrontación con el PSOE por este tema. "Para mí este anuncio demuestra una vez más la confirmación del Gobierno socialista de la financiación del Metro de Sevilla. Espero que el PP no se vuelva a abonar a esa línea de confrontación con el Gobierno central sobre si hay o no compromiso con el Metro. Lo importante es abandonar la confrontación y ponernos al tajo", ha recalcado Espadas.

El candidato del PSOE andaluz criticó al PP por no garantizar en su momento financiación para el Metro de Sevilla. "A mí el ministro Íñigo de la Serna no me confirmó la financiación del Gobierno de España, por tanto, un gobierno del Partido Popular no me confirmó la financiación de la línea 3 de Metro, a mí y al consejero de la Junta Felipe López", lamentó añadiendo que lo contrario ha sucedido con este Gobierno de Pedro Sánchez. La realidad es que ese proyecto de la línea 3 cuando Espadas habló con De la Serna no estaba ni siquiera terminado, y ha sido ahora cuando se han acabado y actualizado por parte de la Junta.

Espadas agregó que el ministro Ábalos sí le dijo que habría financiación para el Metro pero que "era mejor hacer el protocolo cuando estuvieran actualizados los proyectos porque entonces se sabrían las cuantías exactas que habría que cofinanciar.