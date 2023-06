Pedro Sánchez se reivindica en Dos Hermanas: "No estoy dispuesto a que este viaje termine aquí"

El éxito estaba garantizado. La elección del primer acto de precampaña de cara el 23-J de Pedro Sánchez no ha sido casualidad. Dos Hermanas, aún de resaca, tras la investidura apenas 24 horas de Francisco Rodríguez tras la mayoría absoluta del 28 de mayo, era el lugar idóneo para darse un baño de masa, como ha sucedido. Más más de 3.500 personas, como recalcó Rodríguez, se han dado cita este domingo en la caseta municipal del recinto ferial del municipio nazareno para arropar al líder socialista, que, como cabe esperar, fue recibido con vítores, aplausos y al grito de "presidente, presidente".

Fue presentado por un eufórico alcalde de Dos Hermanas, que no tuvo reparos en deshacerse en elogios a su presidente. "Dos Hermanas sigue estando contigo para apoyar esa mochila de realidades con las que tú y tu equipo de ministros habéis conseguido transformar España hasta el punto de que no la conoce ni la madre que la parió", dijo, arrancado un fuerte aplauso del público. "Ni el peor enemigo de PSOE puede negar todas las cosas buenas que se has hecho. Les fastidia, les escuece, pero negar la realidad no pueden", añadió.

A continuación hizo lo propio la ministra y número 1 en la lista del PSOE en Sevilla, María Jesús Montero, quien dejó una de las anécdotas de la jornada, al quedarse en blanco durante su intervención, siendo y incapaz de recordar el nombre del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Si toma el timón este de… El de derogar… Este de… (interrumpe el público con aplausos). El que no tiene más programa, el Feijóo…", señalaba María Jesús Montero, arrancando algunas risas. La otra anécdota no fue tan simpática, y la protagonizó un grupo de espontáneos funcionarios de justicia, en medio del discurso de Pedro Sánchez, al grito de "Justicia, parada". Fueron desalojados rápidamente, aunque las quejas siguieron a la salida tras concluir el acto.

Pero el incidente no hizo a Pedro Sánchez variar un ápice su guion. Sabía a lo que venía y lo que tenía que decir para reivindicarse en el bastión socialista por excelencia de la provincia de Sevilla. Así subió al escenario. Tranquilo y seguro del éxito del que apuesta a caballo ganador .

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado este domingo que se encuentra con "más fuerza y más ganas que nunca" para "ganar" las próximas elecciones generales del 23 de julio y para "parar a la derecha y la ultraderecha", en referencia a PP y Vox, y así garantizar que España "avance cuatro años más y no retroceda cinco, diez o cuarenta años". "Así nos evitaremos el papelón de sufrir un Gobierno de Feijóo y de Abascal", insistió.

Pedro Sánchez ha advertido de que las próximas elecciones generales no son unos comicios más o una "mera contienda" entre partidos, sino que en ellas "estamos decidiendo si España avanza cuatro años más o retrocede cinco, diez o cuatro años", y por ello ha trasladado a los socialistas "el honor y orgullo de la responsabilidad de saber que la victoria del PSOE será lo que haga que España avance cuatro años más y no retroceda" con un hipotético gobierno de PP y Vox.

En esa línea, el líder del PSOE ha llamado a su partido a ser "la primera fuerza política progresista capaz de parar en Europa a la derecha y a la ultraderecha el próximo 23 de julio". "Demostremos al mundo y a Europa que no nos paran, y que sí vamos a parar a la derecha y a la ultraderecha", ha proclamado Pedro Sánchez ante la atenta mirada de otros cargos del partido como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Pilar Alegría, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. También han asistido el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas.

Sánchez ha recordado que hace dos semanas ya emplazó al presidente de los populares a que debata con él. "La respuesta han sido excusas, porque no quiere debatir y no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha remarcado. A un mes de las elecciones, ha insistido, no se conoce el proyecto económico y ni al futuro ministro del ramo del PP, tampoco al resto de ministros "salvo al aspirante a vicepresidente que es Santiago Abascal".

A juicio de Sánchez, el líder de la oposición se equivoca porque la democracia son debates y no "monólogos" y por ello "aquel que no quiera debatir no merece la confianza de los ciudadanos". En un enclave de especial significado para él, puesto que en Dos Hermanas fue donde en enero de 2017 anunció que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE, ha asegurado que el viaje ha merecido la pena y ha proclamado que tiene "más fuerza que nunca" y "más ganas que nunca de ganar las elecciones". "Aquí, en Dos Hermanas, donde empezó esta aventura maravillosa os digo que no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, España no se lo merece", ha asegurado ante 3.500 personas, según los organizadores.

Con el de este domingo, Pedro Sánchez inicia su carrera de actos para reconquistar el liderazgo nacional del PSOE del que había dimitido tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, que vino marcado por su oposición a que su grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno tras los comicios celebrados el 26 de junio de aquel año.