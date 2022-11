Interventores de Renfe piden penalizar al viajero que abuse del abono gratis

El mal uso de los abonos gratuitos de Renfe por parte de algunos usuarios sigue provocando que los trenes vayan con plazas vacías, sobre todo los de Media Distancia.

Interventores de Renfe consultados por este periódico piden que la empresa penalice al viajero que abusa o hace un mal uso de los abonos gratuitos con la anulación de este abono y con la pérdida de la fianza (20 euros en trenes de Media Distancia y 10 euros en Cercanías). Un mal uso del abono implica reservar plazas que luego no se usan y ni siquiera molestarse en anular su reserva para que la plaza se libere y pueda ser adquirida por otro pasajero con necesidad de desplazarse.

Renfe ha asegurado este martes que es "residual" el número de plazas que se quedan vacías en la actualidad por ese mal uso de los abonos gratuitos. Los interventores, sin embargo, afirman que unas 30 a 40 plazas de los trenes de Media Distancia se quedan vacías últimamente, lo que supone un 15% del total.

Este periódico ha contactado con varios interventores de Renfe que conocen bien el problema para hablar de la situación actual y proponer soluciones que acaben con los abusos. Admiten que la limitación de reservas a cuatro viajes que se impuso a mediados de septiembre ha reducido el problema, pero no lo ha solventado.

Los interventores de Renfe velan porque todo funcione bien en el tren, se encargan de picar los billetes y de que cada viajero ocupe la plaza que le corresponde.

"Si ofreces gratuidad total, la gente abusa"

"Nadie tuvo en cuenta que si ofreces gratuidad total sin cortapisas, la gente abusa y eso supone reservar varios trenes a lo largo del día y luego hacer un solo viaje. Nadie anula con antelación el billete para que la plaza que no va a usar quede desocupada", se queja Ángel Mejías, interventor de Renfe, que es, además, secretario del sector ferroviario de UGT Sevilla y miembro del comité de empresa en Santa Justa.

"El problema es que Renfe está dando un mal servicio si no corrige esta situación, y está perjudicando a los usuarios de la tercera edad que no manejan internet y que compran el billete en la estación", lamenta Mejías.

Otra de sus propuestas es que el sistema de Renfe permita vender una plaza reservada que no ha sido ocupada en el día y la hora previstos. Cree que esta medida es necesaria en Media Distancia, dado que las plazas son limitadas y no es posible vender más asientos porque no se permite viajar de pie, a diferencia del Cercanías.

Mejías opina que esta penalización se podría aplicar una vez que Renfe la anuncie y notifique con antelación que el uso fraudulento del título de transporte supone la nulidad de este.

Recuerdan que debe haber una penalización al igual que se aplica, sobre todo en el AVE, si se cambia la fecha del viaje sin antelación suficiente, sin contar con que el viajero pierde el dinero del billete comprado si no lo usa.

Este interventor espera que el Gobierno central corrija estos fallos del sistema en los abonos gratuitos que van a autorizarse a partir del 31 de diciembre. Destaca que la gratuidad de los trenes ha sido buena para elevar la mucho la cifra diaria de viajeros y para evitar emisiones contaminantes y aliviar el tráfico de las carreteras, ya que muchos conductores prefieren dejar el coche en casa y moverse en tren.

Rafael García, del área de Transportes de UGT de Sevilla, cree que Renfe debería actuar ante la creciente cifra de reclamaciones de los viajeros perjudicados por este mal uso de los abonos.

"Hay 40 plazas ocupadas supuestamente, pero no llevan a nadie"

María Ruiz de Castro Muñoz, interventora de Renfe, actualmente en Media Distancia, recalca que el uso fraudulento del abono perjudica a quien más necesita viajar en tren. "El problema es que los que necesitan de forma recurrente viajar en tren para ir al médico, para trabajar o para ir a estudiar no pueden formalizar el billete porque no hay plazas disponibles. Se han agotado esas plazas porque hay gente que reserva para varias horas consecutivas y luego no viaja ni cancela su reserva. Estas personas abusan del abono de forma muy egoísta", lamenta.

Según su experiencia, "últimamente hay de 35 a 40 plazas en cada tren que supuestamente están ocupadas pero luego no llevan a nadie". Esto genera quejas verbales de los viajeros perjudicados. "Hay muchísimas quejas porque la gente que de verdad lo necesita no está pudiendo usar el abono. Las reclamaciones van a más".

María propone también "sancionar a los viajeros que ocupan una plaza sin usarla y no la han cancelado, porque está ocurriendo por sistema". No especifica qué tipo de sanción, pero sí cambiar las condiciones de los abonos gratis, "algo que la gente se piense dos veces reservar una plaza que no va a usar, y si la reserva que tenga la responsabilidad de anularla y volver a dejarla libre".

Cree que Renfe también debería limitar la reserva de plazas a dos trayectos al día, en lugar de cuatro.

La práctica de reservar billetes que no se van a usar tiene relación con que la devolución de la fianza de 10 a 20 euros se produce cuando se formalizan 16 viajes.