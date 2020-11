Roban varios jamones de madrugada en un supermercado de Montequinto

Tres delincuentes han asaltado la madrugada de este jueves un supermercado de la cadena Bonsabor, firma especializada en productos cárnicos, y han robado todos los jamones que había en el interior del negocio. Ha ocurrido sobre las dos de la madrugada en el establecimiento que esta empresa tiene en Montequinto (Dos Hermanas), ubicado en la calle Calígula de este barrio.

Los asaltantes utilizaron el método del alunizaje para poder fracturar las medidas de seguridad y acceder a la tienda. Rompieron la persiana de seguridad y las puertas de cristal empotrando contra ellas un vehículo, en concreto un Mercedes de color blanco y de un modelo antiguo. Tras conseguir acceder al interior del local, se dirigieron rápidamente a la zona en la que estaban los jamones, que colgaban de unos ganchos en una de las paredes de la tienda.

Los descolgaron y los introdujeron en el mismo coche que habían empotrado contra la puerta. En ese mismo vehículo se dieron a la fuga. Según explicó a este periódico un responsable de la tienda, el robo se cometió en aproximadamente un minuto y medio. Así se lo han comentado a él los vecinos de unos bloques cercanos, que se despertaron con el estruendo causado por el alunizaje en mitad de la madrugada y llamaron al teléfono de emergencias 112 para avisar del robo.

La alarma del establecimiento no llegó a saltar, aunque no ha trascendido si había sido manipulada antes del robo o no lo hizo por algún fallo. El responsable del negocio indicó que aparentemente lo único que se han llevado son los jamones, si bien todavía necesita realizar una revisión del local por si faltara algo más, como algún aparato electrónico utilizado o similar. También está pendiente de concretar el número de jamones sustraídos.

Añadió que la Policía llegó muy rápido, según los vecinos, en unos minutos, pero los delincuentes ya se habían dado a la fuga. La Policía Nacional ha iniciado una investigación de este robo y un equipo de la Policía Científica ha realizado una inspección ocular del comercio tratando de encontrar alguna huella o vestigio biológico de los asaltantes. Sin embargo, iban encapuchados y protegían sus manos con guantes, por lo que todavía no han podido ser identificados.

El supermercado ha abierto sus puertas pasadas las nueve y media de la mañana. Los clientes están accediendo por una puerta lateral, mientras que varios trabajadores trabajan en la reparación de los daños sufridos por la puerta y la cristalera.

Este es el segundo alunizaje que se produce en Dos Hermanas durante esta semana, después de que el pasado lunes hubiera otro en una tienda de ropa ubicada en la avenida España. Ambos robos se incluyen dentro de una especie de 'campaña de Navidad' de los delincuentes, que llevan semanas asaltando tiendas en las que pueden robar productos fáciles de revender de cara a las fiestas navideñas. Lo hacen con los almacenes de embutidos y jamones, con las tiendas de ropa de marca y con las perfumerías, que están sufriendo con fuerza la oleada de alunizajes.