El tramo de la SE-40 entre Alcalá y Dos Hermanas se abrirá la próxima semana

Los más de 8 kilómetros del tramo de la SE-40 de Alcalá a Dos Hermanas que permitirán aliviar la SE-30 de los tráficos procedentes de Cádiz a Córdoba se abren la próxima semana, según el anuncio realizado ayer por el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández. La fecha oficial que da el Ministerio de Fomento es el jueves 19 de diciembre y está previsto que acuda el ministro en funciones, José Luis Ábalos, cuya agenda está muy apretada porque es una de las personas claves en las negociaciones con los partidos para formar Gobierno.

El delegado del Gobierno remite a los técnicos para decidir si habrá túnel o puente en el paso del río

La incorporación de esta parte de la SE-40 supone que el porcentaje de esta carretera en servicio se elevará a 40 kilómetros, frente a los 77 kilómetros proyectados en su totalidad. Es decir, que más de la mitad de la SE-40 estará en servicio.

Este tramo tuvo que relicitarse en su día tras los problemas que surgieron en la primera adjudicación. El tramo Alcalá-Dos Hermanas cuenta con un presupuesto de 28 millones en el primer subtramo y de 53,7 millones en el segundo subtramo, una cantidad superior porque es en este punto donde se construye el paso elevado para salvar la vía del tren.

El viaducto ya está construido sobre la avenida de las Universidades, a varias decenas de metros de distancia del arroyo Culebras.

Las estructuras pueden verse desde la avenida de las Universidades en la zona de Entrenúcleos de Dos Hermanas y desde la carretera A-8032 que comunica Bellavista con el municipio nazareno, donde se localiza el paso elevado de esta ronda de circunvalación sobre la vía ferroviaria de la línea Sevilla-Cádiz por donde pasan decenas de trenes a diario. Los trabajos para cerrar con las últimas vigas este viaducto, denominado el viaducto del arroyo Culebras, se terminaron recientemente.

Respecto al paso por el río entre Dos Hermanas y Coria, el delegado del Gobierno no quiso pronunciarse sobre si Fomento se decantará finalmente por túneles o por puente y pidió “esperar a que los técnicos de la Dirección General de Carreteras acaben su trabajo. Hasta que los técnicos no se pronuncien, no tiene sentido hablar más”, dijo.

El presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, tampoco quiso opinar sobre la cuestión y remitió al consejo de administración que tendrá lugar este jueves.