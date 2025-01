Agresión homófoba por una pandilla de menores en el centro de Sevilla

Un hombre de 50 años resultó herido el pasado sábado tras ser agredido por una pandilla de menores. Aunque la víctima no es homosexual, fue atacado al creer los agresores que lo era, por lo que se trata de una agresión homófoba y que podría ser calificada como un delito de odio. Los hechos ocurrieron a las diez y media de la noche del sábado en la calle San Luis, en el tramo entre la iglesia de San Luis de los Franceses y la de Santa Marina. El agredido denunció los hechos ante la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a los agresores.

Según relató a este periódico la propia víctima, él iba caminando junto con un amigo, que sí es homosexual, por la calle San Luis. En un momento determinado se les acercó una chica que les hizo la siguiente pregunta: "¿vosotros qué sois, maricones?. Tras ella había una pandilla formada por cinco o seis menores. El amigo respondió "sí, ¿y qué?". Inmediatamente empezaron a lloverle golpes. "No los vi ni llegar, vinieron por la espalda y empezaron a darme palos uno detrás de otro. Me debieron golpear con algo metálico, porque empecé a sangrar de forma abundante".

Los agresores se marcharon corriendo y en patinete y dejaron a la víctima y su amigo en el lugar. Sólo pudo aportar que uno de ellos vestía de camuflaje y el otro vestía un chándal oscuro con un logotipo en blanco. El hombre que recibió los golpes llamó al teléfono de emergencias 112, que le dijo que si podía, se fuera andando al Hospital Virgen Macarena. Allí le atendieron y le dieron el alta tras una serie de pruebas y valoraciones. El principal golpe que le provocó el sangrado fue en la nariz.

El agredido denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, en la Alameda de Hércules. "En un primer momento pensé en no denunciar, porque tenía que pasar varias horas en el hospital para que me dieran el parte de lesiones y aportarlo en la denuncia. Y como son menores creo que no va a servir de nada, por mucho que los identifiquen, el castigo será mínimo. Pero entiendo que debo hacerlo porque no podemos consentir este tipo de agresiones", indicó la víctima, que recordó el caso del asesinato de Samuel Luiz en La Coruña, un crimen homófobo cometido en julio de 2021 y cuyos tres autores fueron condenados recientemente a penas de entre 20 y 24 años de cárcel.

Para el hombre que recibió estos golpes, es muy preocupante que los autores fueran menores de edad. "La chica que se nos acercó venía con una intención provocativa, pero no hubo más intercambio de palabras que esa pregunta, ¿vosotros qué sois, maricones? Y fue responder mi amigo y lloverme los palos a mí. Creo que es claramente un delito de odio". La víctima, que prefiere permanecer en el anonimato, sí quiere que se dé a conocer lo ocurrido para que no se vuelva a repetir o que, al menos, la ciudadanía sepa que hay una pandilla de menores agrediendo a homosexuales y esté así precavida.