Agua Mágica funcionará de forma independiente este verano dentro de Isla Mágica: tendrá accesos y tarifas propias

La zona acuática Agua Mágica, integrada hasta ahora dentro del parque temático Isla Mágica, afronta este verano una importante transformación. El recinto, inaugurado en 2014, pasará a funcionar como un espacio con entidad propia, con entrada directa y tarifas independientes a partir de finales de mayo.

Obras para un acceso exclusivo

El cambio vendrá acompañado de actuaciones en el entorno del parque. Tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado ya la licencia necesaria para reformar un vial interno que permitirá habilitar una puerta exclusiva para Agua Mágica.

El nuevo acceso se situará entre las oficinas del parque y el edificio de Canal Sur. En ese punto se instalarán tornos y taquillas propios, de manera que los visitantes puedan acceder directamente al área acuática sin atravesar el parque temático.

Los trabajos comenzarán de inmediato con el objetivo de que el nuevo sistema esté operativo coincidiendo con el arranque de la temporada estival. Desde la dirección del parque señalan que las obras serán compatibles con la actividad habitual de Isla Mágica, cuya inauguración de la temporada 2026 está prevista para el 11 de abril.

Un nuevo modelo de entradas

Hasta ahora, para disfrutar de los toboganes y piscinas era imprescindible adquirir la entrada general de Isla Mágica y abonar un suplemento adicional. Con la nueva reorganización, el modelo cambia para ofrecer mayor flexibilidad tanto al público local como al turista.

A partir de esta temporada habrá:

Entrada exclusiva para Agua Mágica , pensada para quienes deseen disfrutar únicamente del parque acuático.

, pensada para quienes deseen disfrutar únicamente del parque acuático. Entradas combinadas, que permitirán acceder tanto a Isla Mágica como a Agua Mágica en la misma jornada.

El objetivo de esta medida es dinamizar la afluencia y optimizar la capacidad de un complejo que supera las 800.000 visitas anuales, facilitando distintas opciones de ocio en función del perfil del visitante. En las próximas semanas se darán a conocer los precios definitivos a través de los canales oficiales del parque.

Las últimas ampliaciones del parque acuático

La independencia operativa llega después de un periodo de expansión reciente. El pasado verano, Agua Mágica incorporó importantes novedades, entre ellas el conjunto de toboganes Templo de las Gemas y la zona infantil Laguna Turquesa, lo que supuso una ampliación de más de 5.600 metros cuadrados.

Además, el recinto incrementó su aforo hasta las 4.200 personas y mejoró sus servicios con nuevas áreas de sombra —179 sombrillas y 358 hamacas—, aseos renovados y el restaurante La Palapa. Estas incorporaciones se suman a espacios ya consolidados como el Río Lento, la Isla de Toboganes, Mini Paraíso o la Plaza Quetzal.

Con este paso, Agua Mágica inicia una nueva etapa como parque acuático independiente, reforzando su peso dentro de la oferta de ocio veraniego en Sevilla. La fecha de apertura oficial del parque acuático para la nueva temporada todavía no está confirmada, aunque se estima que será a finales de mayo.