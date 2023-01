Cerro del Águila, Tiro de Línea o Bellavista, nuevas zonas de mayor demanda de alquileres

Desde la pandemia hasta ahora los precios de los alquileres en Sevilla han subido entre 100 y 150 euros dependiendo de la zona, según la agrupación de inmobiliarias Alianza. Una tendencia que, aunque se haya visto potenciada en los últimos años por el Covid, está ocurriendo desde 2014, cuando el precio medio por metro cuadrado era de 7,5 euros. Hasta ahora, el máximo histórico fue en 2020 con 10,7 euros.

El incremento del precio del alquiler no es exclusivo de Sevilla. El 29 de marzo de 2022, el Gobierno aprobó una medida para paliar los efectos de la creciente inflación y subida de precios. En la práctica, la medida significa que si el contrato de alquiler de vivienda habitual no cumple hasta el 30 de junio de 2023, el dueño de la vivienda no podrá subir la renta, sin importar cuál sea el IPC.

A pesar de la subida de precios, la demanda de vivienda es cada vez mayor. Miguel Trujillo, de a Fomentto Inmobiliaria, advierte que una vivienda en buen estado no dura ni un mes en el mercado. Esta escasez de inmuebles para alquilar en zonas clásicas como Los Remedios o el centro, hace que los clientes se vayan desplazando hacia barrios periféricos a los que tradicionalmente lideraban las búsquedas de alquiler. "En este sentido, el Cerro del Águila, el Tiro de Línea o Bellavista están en el objetivo tanto de los inversores que compran para alquilar a terceros como de quienes buscan arrendar una vivienda", explica Trujillo.

Estos barrios tienen la ventaja para los inquilinos que sus precios son menos "intratables" que los de las zonas de Nervión o Reina Mercedes, además de su buena conectividad. Algo que también valoran quienes buscan invertir en inmuebles para posteriormente alquilar. "Es muy significativo que, a pesar de la inflación y de la tensión inmobiliaria, haya subido la compra de inmuebles para dedicarlos al alquiler en estas zonas de Sevilla", recalca.

Desde Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, Alianza Sevilla, señalan que los precios medios de alquiler dependen la zona. Por ejemplo, en la zona Sur de Sevilla, es prácticamente imposible encontrar un apartamento de 45 metros cuadrados por menos de 500 euros o un piso de tres dormitorios que baje de los 650 euros.

De nómadas digitales a familias con niños

Tradicionalmente, el grueso de quienes buscaban una vivienda alquilada en Sevilla estaba formado por estudiantes en gran medida y el resto lo completaban familias con hijos en edad escolar, divorciados y trabajadores desplazados. Desde la pandemia se ha sumado un nuevo perfil: los nómadas digitales.

Con el auge del teletrabajo cada vez son más los extranjeros que vienen a la ciudad buscando un lugar agradable desde el que trabajar durante cuatro o cinco meses. "Por ejemplo, tenemos dos extranjeras que nos han pedido un apartamento para alquilar durante tres meses para trabajar desde Sevilla disfrutando de su primavera", indica Trujillo.

Entre las familias con hijos, las hay que buscan alquilar una vivienda cerca del colegio en el que quieren que los niños estudien para beneficiarse de los puntos por cercanía o todo un clásico como las familias que viven desde hace 10 o 15 años en el Aljarafe y que cuando los niños crecen comienzan a tener problemas de movilidad porque suelen salir por la ciudad.

Respecto a los estudiantes, la situación ha cambiado también la forma de buscar piso. Si antes empezaban en Semana Santa, ahora lo hacen justo después de Navidad para reservar en junio la vivienda para el siguiente curso. Aquí también ha subido el precio y es difícil encontrar algo por debajo de los 200 euros.

El perfil del inversor

Entre los que compran inmuebles para destinarlos al alquiler ha aparecido en los últimos años el del profesional de no más de 40 años que utiliza los ahorros para invertir en una vivienda o varias que destina al alquiler. "Suelen ser pisos que salen pronto porque arreglan el piso antes de arrendarlo, dándole un aspecto diferente y moderno"

Vuelta a la situación anterior al Covid

Con las restricciones a la movilidad que trajo el Covid, muchos de los pisos que estaban destinados en Sevilla a alquiler turístico pasaron al sistema tradicional de arrendamiento. "La vuelta a la normalidad supuso que este mercado desapareciera y volvieran a tensionarse los precios", afirma Trujillo.

De hecho, en las zonas más baratas como Tres Barrios o San Jerónimo, es complicado encontrar un inmueble por debajo de los 500 euros. En cualquier caso, la falta de parque de viviendas para el alquiler hace que todo se alquile.