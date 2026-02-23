Alquiler de VPO en Sevilla: guía completa de precios, zonas, requisitos y obligaciones

El acceso a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) se presenta como una opción cada vez más atractiva frente a los elevados costes del alquiler convencional. En Sevilla, los precios han registrado un incremento interanual del 6,2%, situándose en los 13 €/m², según los últimos datos de Idealista. Esto refleja la presión constante sobre la vivienda en la ciudad, donde el precio medio en barrios céntricos como el Casco Antiguo o Triana puede superar los 14 €/m².

En este contexto, las VPO en alquiler se convierten en una alternativa interesante para jóvenes, familias y personas con ingresos limitados. A diferencia de los arrendamientos tradicionales, estas viviendas ofrecen unas condiciones más asequibles, así como cierta estabilidad en los pagos. No obstante, su disponibilidad limitada hace que sea fundamental conocer los requisitos y obligaciones antes de solicitar una. A continuación, vamos a ver todo lo necesario para planificar el acceso a una vivienda protegida.

¿Qué es una VPO y cómo funciona el alquiler en Sevilla?

En términos generales, una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de inmueble regulado por la administración pública. Su objetivo es garantizar el acceso de colectivos con menos recursos a un hogar digno. Para ello, en el caso de Sevilla, su gestión depende de organismos como Emvisesa (Empresa Municipal de Viviendas de Sevilla) y programas autonómicos de la Junta de Andalucía, que establecen criterios claros para la adjudicación y uso de los alquileres.

Para futuros beneficiarios, es importante saber que estos inmuebles funcionan bajo unas condiciones más restrictivas. Por un lado, el precio mensual está limitado por ley, dependiendo del tamaño de la vivienda y de la renta máxima de la unidad familia. Por otro, el contrato suele incluir un período mínimo de permanencia y es necesario cumplir una serie de requisitos y obligaciones esenciales para poder vivir ahí. Además, la adjudicación de las plazas se realiza mediante el Registro Público Munincipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, garantizando así los principios de publicidad, igualdad y concurrencia.

Precios del alquiler de una VPO en Sevilla

La Junta de Andalucía es la encargada de regular el precio máximo de las VPO en toda la comunidad, incluida la capital hispalense. Según informa, "el módulo básico para la determinación del precio de referencia se fija en 920,29 euros por metro cuadrado útil de vivienda". Teniendo en cuenta este dato, hay que determinar el módulo ponderado. Para ello, se multiplica el módulo básico por el coeficiente territorial que, en Sevilla, es de 1,45.

Finalmente, el precio de referencia se obtiene de multiplicar el módulo ponderado por la superficie útil del alojamiento y por un segundo coeficiente, en función de si se trata del régimen especial de vivienda (1,5), régimen general (1,7) y precio limitado (2). Todo ello, según lo dispuesto en el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020 - 2030.

Llevado a la práctica, podemos establecer los siguientes valores en el caso de Sevilla para el año 2026: 2.070,65 €/m²útil, en el caso de las viviendas de régimen especial; 2.346,74 €/m²útil, si se trata del régimen general; y 2.760,87 €/m²útil para el precio limitado.

Principales zonas para alquilar una VPO en Sevilla

Sevilla se encuentra en pleno proceso de expansión. Esto significa que la construcción de nuevos barrios sigue en marca y, con ella, la aparición de más viviendas de protección oficial. En concreto, zonas como Sevilla Este, Cruz del Campo o Palmas Altas, donde actualmente se adjudican 415 viviendas protegidas en régimen de alquiler, son algunas de las más prometedoras.

Requisitos para acceder a una VPO en Sevilla

Para poder acceder a las viviendas protegidas en Sevilla, los interesados deberán entregar una declaración responsable conforme reúnen los requisitos necesarios. En términos generales, son los siguientes:

Ser mayor de edad .

. No ser titular de una vivienda en propiedad , ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de uso o disfrute vitalicio.

, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de uso o disfrute vitalicio. Acreditar, ya sea el solicitante o la unidad familiar, unos ingresos que no excedan de 7 veces el IPREM. Una vez inscritos, el límite de veces del IPREM dependerá del régimen otorgado por la calificación como vivienda protegida y de los distintos planes en que se encuadren las mismas.

Por otro lado, informa Emvisesa, el empadronamiento en la ciudad de Sevilla (durante los dos últimos años inmediatos o cinco años en cualquier momento anterior) será uno de los criterios para la selección de demandantes, pero no será un requisito previo para la inscripción.

Obligaciones y deberes al alquilar una VPO en Sevilla

Al firmar el contrato de una VPO en Sevilla, el inquilino asume una serie de compromisos legales específicos derivados de su régimen de protección. El primero de ellos, es la obligación de destinar la vivienda a residencia habitual y permanente. Esto significa que no puede permanecer vacía durante largos períodos, ni utilizarse como segunda residencia.

Asimismo, está prohibido el subarrendamiento total o parcial, y cualquier cesión a terceros sin autorización expresa del organismo gestor; Emvisesa, en este caso. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones económicas e incluso a la resolución del contrato.

Por último, el arrendatario debe cumplir con el pago puntual de la renta y de los gastos asociados. También debe conservar el inmueble en buen estado, comunicar incidencias estructurales y facilitar inspecciones cuando la administración lo requiera. Estas medidas garantizan que la vivienda protegida mantenga su función social, favoreciendo la accesibilidad para futuros beneficiarios.