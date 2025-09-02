Ángeles Gallego, sexta candidata a dirigir la US: "Hay que cambiar el modelo de gobierno"

La catedrática Ángeles Gallego es la sexta candidata a dirigir la Universidad de Sevilla (US). Asi lo ha confirmado este martes a Diario de Sevilla. El motivo que la lleva a iniciar esta carrera electoral: "hay muchas ganas de cambio". Por ahora, se enfrentará en las urnas con tres ex vicerrectores, un decano y otra catedrática. Serán unas votaciones regidas por sufragio universal ponderado, tras entrar en vigor los nuevos estatutos de la Hispalense. Entre los propósitos de Gallego se encuentra el de alterar la estructura de gobierno de la Hispalense para hacerla más eficiente.

Gallego lleva 28 años ligada a la US. Ha ocupado hasta ahora el cargo de directora del Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universidad de Sevilla. Previamente, fue vicedecana de Movilidad en la Facultad de Finanzas y Turismo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y graduada en Medicina, se encuentra ahora inmersa en configurar la candidatura con la que se presentará a los próximos comicios.

Dos motivos la empujan a aspirar a ser rectora de una universidad pública con más de cinco siglos de historia. "Considero que la Universidad de Sevilla necesita un cambio, propiciado en cierta forma por la entrada en vigor del sufragio universal", explica. Esta forma de elección es una de las novedades que aportan los nuevos estatutos de la US, adaptada a la LOSU, la reforma universitaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Existe una demanda de cambio, tanto en la forma de gobernar como en la manera de hacer las cosas para que la universidad gane en agilidad", refiere esta catedrática, ligada al equipo del actual rector Miguel Ángel Castro. No obstante, Gallego considera que el cargo que ha ocupado hasta ahora -el de directora del CFP- es de "segunda línea", lo que la lleva a desvincularse un tanto de tres de los oponenes en las urnas, los tres ex vicerrectores que también compiten por dirigir la US: Carmen Vargas, Ana López y Felipe Rosa. A ellos se suman el actual decano de Odontología, José Luis Gutiérrez (quien este miércoles ha lanzado en redes sociales la campaña 'Cambiamos contigo'); y la catedrática de Periodismo, Pastora Moreno.

Las cuentas

La nueva aspirante a rectora no pasa por alto un tema controvertido, que ha saltado a la palestra informativa los últimos meses: "Hay un problema financiero". Con estas palabras alude a la supuesta deuda de ocho millones contraída por la institución académica, de la que ha alertado el Consejo Social de la US, que puso en entredicho el balance económico del equipo de Castro.

"Hay que repensar la universidad para situar realmente en el centro a las personas que la componen. Éste es un proyecto que tenemos que construir juntos e invito a cualquier miembro de la comunidad universitaria a participar en él. Las puertas de mi candidatura están abiertas para todos”, señala Gallego, quien incide en la idea del cambio. "La transformación que muchos anhelamos ha sido frenada por inercias y estructuras ineficientes, pero se ha creado el clima social necesario para que, en este momento y entre todos, podamos conseguirla”, abunda.

La campaña electoral se desarrollará entre el 8 y el 29 de octubre, en el marco de las primeras elecciones a por sufragio universal, conforme a los nuevos estatutos. El plazo para presentar candidaturas se abrirá el viernes 26 de septiembre. Ángeles Gallego dará a conocer las próximas semanas las líneas generales de su programa electoral, con propuestas concretas en los ámbitos de docencia, investigación, internacionalización, sostenibilidad y bienestar universitario. Uno de los planteamientos que ya adelanta es un cambio de la estructura de gobierno de la US que haga posible su "eficiencia".