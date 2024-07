Arturo Bernal: “Los sevillanos podrán ver el tesoro del Carambolo en 2025”

Pregunta.–Las obras en las Atarazanas están a punto de terminas, pero la polémica por la actuación no cesa.

Respuesta.– Estamos en los trámites finales en relación con la primera parte de la obra. Lo que puedo decir es que Sevilla se va a sentir orgullosa de la actuación que se ha hecho. Estoy absolutamente convencido. Después de tantos años estamos en condiciones de poder decir que estarán operativas en 2025. Es normal que haya asociaciones de patrimonio que estén preocupadas. También lo estoy yo mismo. No tiene que venir nadie de fuera a preocuparse por las Atarazanas. Ya lo hacemos nosotros. Nos preocupamos porque la actuación aporte valor y no contravenga los estándares que tiene que tener ese monumento. No estoy de acuerdo con todas las valoraciones que se hacen por parte de terceros. Lo que sí puedo decir es que el día que abramos las puertas y la gente las vea se acabará el discurso. Estoy convencido de que ese día se acabarán todas las polémicas. Sevilla va a tener las Atarazanas que merece. Trabajamos para ello.

P.–Anunció que la consejería se haría cargo de las obras en la Caridad por los daños. ¿Para cuándo?

R.– Ya está presupuestado y en marcha. Los miembros de la hermandad lo pueden confirmar. El problema real es que ahí abajo hay un colector que está generando unos daños. Se reconozca o no que es el causante hemos querido arreglarlo antes. Los de la Caridad no querían reconocerlo porque pensaban que se identificaría como un daño oculto y que no lo arreglaríamos. Les pedimos que nos dejaran empezar por el colector para atajar el origen y que no se volvieran a producir grietas en el futuro. Tenemos todo el interés de ayudarles. El edificio tiene un gran interés patrimonial e histórico. Durante un tiempo hubo ese desconcierto porque yo insistía en que había que arreglar el colector. En la Caridad pensaban que era una excusa. Pero no.

P.–Nos comentaba en otra entrevista que la ampliación del Bellas Artes en Monsalves ya estaba en marcha. ¿Hay avances?

R.–La última vez que nos reunimos con el ministerio todavía estaba Iceta como ministro. Con él teníamos un plan de actuación que no me convencía. Primero querían acabar el Arqueológico, que no se terminará hasta 2026, para luego empezar con la ampliación del Bellas Artes y concluir en 2030. Tenemos un hito como es el centenario de la Exposición Iberoamericana y me gustaría que esté todo terminado. Hablé con Ernest Urtasun y le comenté que el Museo de Bellas Artes merece un trato más adecuado. Hemos llegado al acuerdo de que lo afrontaremos inmediatamente. Tenemos una cita pendiente para poner las fechas sobre la mesa, identificar los fondos y meterlos en este proyecto. El interés en Monsalves es claro, aunque hay propuestas que miran a otros sitios. Es la ubicación idónea porque se sigue el relato natural del museo. No podemos pensar que sea una solución menor o que no esté a la altura. El palacio de Monsalves es una buena solución desde el punto de vista histórico y cultural. También lo es desde el punto de vista turístico. Si conseguimos que la ciudad sea interesante en un perímetro mucho mayor estaremos llevando el flujo a otros lugares. Ahora, si me dice: ¿Y si lo ponemos en la Plaza de España o en la Fábrica de Tabacos? Le diré que son dos grandes soluciones pero yo no soy el propietario y llegar a ese tipo de soluciones es muy complicado. Yo entiendo perfectamente lo que el alcalde quiere hacer, pero tiene que entender que ahora tenemos un compromiso del ministerio para invertir el dinero y para que se haga lo antes posible. La solución de Monsalves no es artificial. Tiene muchísimas posibilidades.

P.–Acaban de reactivar la comisión mixta con la iglesia. ¿Qué espera de este proyecto?

R.– La comisión técnica tiene varios objetivos. Uno de ellos es priorizar cuáles son las actuaciones que hay que hacer. Cuando aquí se ha despreciado el arte sacro durante muchos años se ha despreciado al 80% de nuestro patrimonio. Nosotros pusimos en 2021 y 2022 una línea de ayudas de cuatro millones de euros y ahora tenemos ocho en el Plan Andaluz de Arte Sacro. Al margen, esta comisión mixta va a ir desarrollando actuaciones a medida que se vayan analizando. Un aspecto muy importante será la catalogación y documentación.

P.–¿Cuándo se inaugurará la sala Santa Inés para mostrar los tesoros del Arqueológico? ¿Se expondrá el tesoro del Carambolo original?

R.– Es la idea que tenemos. Queríamos tener una sala transitoria hasta que el Arqueológico vuelva a a abrir. Llevar el tesoro del Carambolo a Santa Inés requiere unas medidas de seguridad muy importantes, prácticamente convertir Santa Inés en una cámara acorazada. Lo podremos ver en 2025. Quisiera que fuera antes de que acabe este año, pero para ser realista diré que será en el primer trimestre de 2025. Estará un año o año y medio hasta que tengamos el Arqueológico listo. También contará con su cámara acorazada en el sótano donde se podrá exponer no sólo el tesoro del Carambolo sino también el resto de joyas que conforman la colección arqueológica de este museo, que es el segundo de España.

P.–Hablamos de la proliferación de viviendas turísticas, pero en Sevilla la inmensa mayoría de los proyectos hoteleros en marcha o que se acaban de abrir son de 5 estrellas y de 5 estrellas Gran Lujo. No deja de ser contradictorio.

R.–Las ciudades buscan al turista que le deje el mayor rendimiento posible con el menor uso de recursos. En vez de diez turistas que gasten diez, buscas uno que gaste cien. Eso es lo que pretendemos. Cuando las ciudades buscan las mejores inversiones también persiguen la mejor marca relacionada con el territorio. Sevilla es una ciudad de lujo porque tiene hoteles de lujo. Quizás falten tiendas de lujo. Hay un gran comercio minorista que se ha mantenido muy bien, pero faltan esas grandes boutiques que los turistas buscan. Pero las habrá, porque ese público trae esas necesidades y al final los inversores de retail acabarán fijándose en Sevilla. Ninguna ciudad se plantea abrir ya hoteles de tres y cuatro estrellas porque hay tanta demanda de hoteles de alta categoría que cualquier fondo te compra el proyecto para luego darle la gestión a una gran marca hotelera. Ese es el modelo actual. La gran clave es que el público es marquista. Los americanos buscan sus marcas. Si traemos un Hilton o un Marriott te aseguras que vienen americanos. Los turistas americanos han crecido en Sevilla un 30% en el último año.

P.–Seguimos a la espera de la conexión de Sevilla con USA.

R.–Estamos en un momento idóneo porque las compañías están haciendo grandes operaciones de compra de aviones. Las compañías buscan ciudades medias y ahí está Sevilla, Zaragoza, Bilbao… Poner un vuelo directo no es tan sencillo. Sevilla tiene muchas posibilidades. Como ya he dicho antes pienso que debe tener una conexión hacia el sur, que no es algo menor: Houston, Atlanta o especialmente Miami. También hay que tener en cuenta que hay cosas que influyen negativamente. Como que el aeropuerto no tiene conexión por tren con la ciudad o que cierra por las noches. Pero estamos trabajando en todo ello. En Andalucía hemos acogido las dos grandes citas internacionales sobre conectividad aérea. Este año hemos hemos celebrado en Granada la feria CAPA y en 2025 Sevilla acogerá Routes. Una de las consecuencias es que la conectividad se incrementa entre un 10% y un 15% en las ciudades que las acogen.

P.–En mayo del próximo año viviremos en Roma el Jubileo de las Hermandades con la presencia, nada más y nada menos, que del Cachorro y la Esperanza de Málaga.

R.–Es una gran oportunidad para promocionar nuestro arte sacro y el turismo religioso. Es un gran orgullo y un honor que el Vaticano para un jubileo, que se celebra cada 25 años, en representación de la piedad popular haya invitado al Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. El honor es enorme. Tenemos que estar ahí y estaremos. También participarán los ayuntamiento de Málaga y Sevilla, las fundaciones Unicaja y Cajasol, la Diputación de Málaga se ha interesado. El interés a nivel institucional y privado es muy importante. Es una gran oportunidad para mostrar Andalucía, nuestro arte sacro, nuestras tradiciones… Cuando vemos un paso o un trono en Semana Santa estamos viendo mucho de lo mejor que tenemos. Eso es talento, trabajo de artesanía, sacrificio, el trabajo de un pueblo durante todo un año. Las hermandades vertebran los barrios, la sociedad. El cardenal Fisichella me decía que este era uno de los aspectos que más le habían llamado la atención. La representación que tendrá Andalucía allí será única. Esto no se volverá a repetir.