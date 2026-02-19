La caída del Dioni de Pino Montano, que vuelve a su oficina con las esposas puestas

José Manuel Moreno Lucas-Viedma, el Dioni de Pino Montano, regresó ayer a su lugar de trabajo, pero lo hizo de la manera que nunca esperaba. Iba esposado, custodiado por varios policías nacionales en todo momento y con la cara cubierta por una mascarilla ffp2, la que más alta protección brindaba en la época del covid y que ayer le servía para tapar la mayor parte de su rostro.

No vestía como lo describían sus clientes, que decían de él que iba siempre hecho un dandy, con traje, corbata y gemelos. “Parecía el capataz del Cachorro”, llegó a decir de él uno de los vecinos afectados por su presunta estafa.

Ayer llevaba una sudadera de color rojo, souvenir de París, con el año 1889, el de inauguración de la Torre Eiffel, impreso en letras blancas, un pantalón vaquero y unas botas a las que los policías les habían quitado los cordones, como establece el protocolo para impedir suicidios de detenidos en los calabozos. Pasadas las diez y media de la mañana, los policías iniciaron el registro de su oficina, que se prolongó durante aproximadamente una hora y media.

“Lucas & Viedma, su administrador en Sevilla”, rezaba el anuncio que, desde fuera, podía verse a través de los cristales en la pared del fondo del local. Allí los agentes intervinieron los discos duros de los ordenadores y todo el material informático que hallaron, además de varias carpetas con documentación, que sacaron e introdujeron en el maletero del coche que terminó llevando al Dioni de vuelta a los calabozos de la Jefatura Superior.

Lucas-Viedma fue detenido la tarde del martes en Benacazón, cuando se disponía a subirse en un coche. El administador de fincas ha sido denunciado por varias de las comunidades que gestionaba, a las que habría presuntamente estafado pidiendo créditos, para luego transferirse el dinero a sus cuentas personales y dejar de pagar los préstamos.

Teniendo en cuenta que la media de estos créditos estaba entre los 150.000 y los 190.000 euros, y que son al menos 15 las comunidades de propietarios afectadas, el montante total de la estafa podría superar los dos millones de euros. Este es precisamente uno de los puntos que la Policía está investigando, conocer exactamente cuánto dinero se llevó presuntamente el sospechoso. Acabado el registro, la oficina quedó cerrada, con el impacto de una pedrada que rompió hace días una luna lateral.